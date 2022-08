Verdachte Egmonder zwijgt over mysterieuze duinmoord Peter Langenberg

Jent S., de verdachte van de moord op Peter Langenberg beroept zich nog altijd op zijn zwijgrecht. Dat zegt de advocaat van de 30-jarige Egmonder tegen NH Nieuws. Vandaag is de eerste, niet-inhoudelijke, zitting in deze moordzaak in de Alkmaarse rechtbank. Een spraakmakende zaak waarin nog veel onduidelijk is.

Het is 17 april, Paaszondag, wanneer een Duitse toerist het lichaam van de 56-jarige Peter Langenberg vindt in de Wimmenummerduinen tussen Egmond en Bergen aan Zee. Langenberg is ontkleed en zijn persoonlijke bezittingen blijken verdwenen te zijn.

Zijn mobiel wordt wel ingeleverd bij een boekhandel in Egmond. "Van zijn kleding, rugzak en kniebrace ontbreekt nog ieder spoor. Ook het stel dat zijn telefoon vond, is na al die maanden nog niet achterhaald", laat een politiewoordvoerder weten. Meerdere oproepen, ook op landelijke televisie en in Duitsland, hebben niets opgeleverd.

Verdachte zwijgt

Binnen een week wordt er wel een verdachte opgepakt: de toen 29-jarige Jent S. uit Egmond aan Zee. Hij zit nog altijd vast en zegt in verhoren niets. Volgens zijn advocaat zal hij ook niet voor de rechter verschijnen vandaag (dat is in Nederland niet verplicht, red.).

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt S. nog altijd van moord of doodslag. "Het lijkt het meest waarschijnlijk dat de verdachte alleen heeft gehandeld", laat het OM weten. "Maar het onderzoek loopt op dit moment nog. Er is nu geen andere verdachte in beeld."

Tijdens de pro-formazitting vanmiddag wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld. Wel wordt de voortgang van het onderzoek besproken en is het mogelijk voor het OM en de verdediging om onderzoekswensen in te dienen.

Nog veel onbekend

Soms worden er wel enkele details openbaar tijdens zo'n zitting, en in deze zaak is nog veel onbekend. Dat komt ook omdat de verdachte lange tijd in beperkingen zat en zodoende alleen met zijn advocaat contact mocht hebben.

Ook het OM en de verdediging laten tot op heden weinig los over de zaak. Over de doodsoorzaak en motief is nog niets bekend. De politie sprak wel over een 'mannenontmoetingsplek' waar Langenberg gevonden is. Egmonders weten niet van het bestaan van een dergelijke plek in hun duin.