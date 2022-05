Politie verloor contact met vinder lichaam vermoorde Peter Langenberg

Nadat een Duitse toerist het lichaam van Peter Langenberg vond, is de politie het contact met deze man verloren. Dat blijkt uit de oproep die de Nederlandse politie gisteren in een Duits opsporingsprogramma deed. Ook blijkt nu dat de gearresteerde Egmonder (29) tot nu toe zwijgt over de moord.

"Zij hebben zich na onze oproep in Aktenzeichen nog niet gemeld", meldt een politiewoordvoerder vandaag aan NH Nieuws. En klaarblijkelijk was de politie naar nóg iemand op zoek, namelijk de man die het lichaam van de Alkmaarder op 17 april vond.

Het ging specifiek om de vinders van Peters mobieltje , van wie geblurde beelden werden getoond. Het mogelijke Duitse stel van rond de 60 jaar leverde de telefoon in bij een boekhandel aan de Voorstraat in Egmond aan Zee.

'Gezocht wordt er ook naar een Duitse toerist die de dode man vond. De Nederlandse politie roept ook hem op zich te melden', is de letterlijke vertaling van de oproep. Deze leidde wel tot succes: "Die persoon heeft zich gemeld", aldus de politie daarover.

'Contact verloren'

Maar hoe kan het gebeuren dat de politie de vinder van Peters lichaam 'kwijtraakt'? Vragen daarover kan de politiewoordvoerder 'in belang van het onderzoek' niet beantwoorden. Ook wordt niet duidelijk of deze Duitser bijvoorbeeld alleen 112 heeft gebeld toen hij het lichaam vond, of ook nog met een agent ter plaatse heeft gesproken.

Op meerdere vragen van NH Nieuws antwoordt de politie alleen: "Het is niet gelukt om nadien in contact te komen met deze persoon. Vandaar de oproep op de Duitse televisie. We zijn heel blij dat hij zich gelijk gemeld heeft."

Dan is er ook nog nieuws over de opgepakte man (29) uit Egmond aan Zee, waar we tot nu toe vanwege de opgelegde beperkingen niets over hoorden.