Wie bracht telefoon vermoorde Peter Langenberg bij Egmondse winkel?

De politie is in het onderzoek naar de moord op Alkmaarder Peter Langenberg (56) op zoek naar mogelijk twee belangrijke getuigen, vermoedelijk Duitse toeristen. Een man en vrouw brachten een dag na de vondst van zijn lichaam in de duinen bij Egmond zijn telefoon bij een boekhandel in het dorp.

Een dag later wordt blijkbaar zijn telefoon gevonden in de buurt van Egmond aan Zee. Uit onderzoek van de politie blijkt dat een man en een vrouw (hierboven op de foto te zien) met zijn mobiel eerst naar één van de strandpaviljoens gaan, maar daar vermoedelijk worden doorverwezen naar een boekhandel.

De politie stelt dat deze shop in het dorp een 'bekende plek is' om gevonden voorwerpen in te leveren. De recherche is op zoek naar dit, mogelijk Duitse, koppel. Wellicht zijn ze belangrijke getuigen in het onderzoek naar de moord, waarvoor inmiddels wel al een man (29) uit Egmond aan Zee vastzit.

Je kan je hier melden bij de politie. Mede vanwege de mogelijk Duitse identiteit van het koppel wordt vandaag in het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen XY…ungelöst aandacht besteed aan de zaak. Kijk daarvoor om 20.15 uur naar ZDF.