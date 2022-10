Doorbraak in duinmoord: Egmonder (30) bekent doodslaan Peter Langenberg

De Egmondse Jent S. heeft bij de politie verklaard Peter Langenberg te hebben mishandeld. Hij zegt hem te hebben geschopt danwel geslagen. Volgens het OM is hij daarmee verantwoordelijk voor het doden van de 56-jarige Alkmaarder in april dit jaar.

Dat blijkt tijdens de tweede tussentijdse zitting, die op dit moment plaatsvindt in de rechtbank in Haarlem. De eerste maanden zweeg S. over zijn rol bij de dood van Langenberg.

Die werd op 17 april, Paaszondag, door een wandelaar levenloos gevonden in de duinen ten noorden van Egmond aan Zee. Volgens het Openbaar Ministerie is hij door grof geweld om het leven gebracht. De Alkmaarder was ontkleed en had 'zeer ernstig aangezichtsletsel', aldus de officier tijdens een eerdere zitting.

De verdachte Jent S. (30) uit Egmond aan Zee werd binnen een week opgepakt. Van hem is ook DNA aangetroffen op het slachtoffer.

Later meer over de doorbraak in de zaak van de Egmondse duinmoord.