Geen stoornis vastgesteld bij verdachte Egmondse duinmoord

Bij de verdachte van de duinmoord in Egmond is geen psychiatrische stoornis vastgesteld. Dit betekent dat Jent S. zeer waarschijnlijk volledig verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Peter Langenberg uit Alkmaar.

Dat werd duidelijk tijdens een vijfde niet-inhoudelijke zitting vanmiddag in de rechtbank in Haarlem.

Het onderzoek rond de dood van Peter Langenberg (56) loopt nu ruim een jaar. Op Paaszondag werd zijn lichaam levenloos gevonden. Vijf dagen later werd Jent S. (30) uit Egmond aan Zee opgepakt.

Bij een eerdere zitting bleek dat hij bekend heeft het slachtoffer te hebben geslagen en geschopt. Maar waarom die twee elkaar in april 2022 in de Egmondse duinen ontmoetten is nog niet duidelijk. Ook is onbekend of de twee mannen elkaar kenden.

Wat nu wel duidelijk is, is dat er bij Jent S. na wekenlang onderzoek in het Pieter Baan Centrum geen stoornis is vastgesteld. Hij zat in de psychiatrische observatiekliniek omdat de rechter meer over zijn seksualiteit wil weten.

Seksuele geaardheid

Peter Langenberg was openlijk homoseksueel. Op zijn lichaam is DNA van Jent S. aangetroffen. Mogelijk dat de twee een seksafspraak hadden, maar van S. is niet bekend of hij homo- of biseksueel is.

Een echt oordeel kan het PBC dus niet geven, blijkt vandaag. Wel blijkt S. alcohol en cocaïne 'te misbruiken'.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Jent S. van (opzettelijke) doodslag van Peter. Ook twee eerdere mishandelingen in Alkmaar en Noord-Scharwoude worden meegenomen in deze zaak. Ook hier waren de slachtoffers mannen.

Op 7 november wordt de zaak inhoudelijk besproken in de rechtbank in Alkmaar. Jens S. zal bij die zitting aanwezig zijn en daar verklaringen afleggen, zei zijn advocaat tijdens een eerdere zitting.

Tussentijds zal er nog één pro-formazitting zijn op 4 september.