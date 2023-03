Jent S. die Peter Langenberg in duinen doodde ook verdacht van twee mishandelingen

Deze derde verdenking gaat om een mishandeling in Noord-Scharwoude. Jent S. zou daar in september 2020 iemand meermalen tegen het hoofd hebben geslagen. Een vergelijkbaar geweldsmisdrijf als uit 2022 in Alkmaar, waar hij iemand zou hebben geslagen en geschopt.

Nabestaanden in duinen vermoorde Peter oog in oog met verdachte: "Excuses kopen we niks voor"

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de toevoeging aan de eerdere verdenkingen, maar laat verder nog niks los over de toedracht. "De mishandeling in Noord-Scharwoude kwam naar voren in het politieonderzoek naar de dood van Peter Langenberg (met Pasen vorig jaar, red.). Daarin is onderzoek gedaan naar eerdere geweldsincidenten", aldus een woordvoerder.

Gelijkenis van feiten

"Uit de politiesystemen kwam de aangifte van mishandeling in Noord-Scharwoude naar voren. Daarop heeft het OM besloten om verdachte, gezien de gelijkenissen van de feiten, ook voor dit feit te vervolgen." Tijdens de laatste zitting werd het geweldsdelict uit 2020 al aangestipt, maar toen is besloten dit nog niet in de tenlastelegging mee te nemen. Omdat er nog nader onderzoek naar moest worden gedaan, verklaarde de officier van justitie destijds.

Komende maandag wordt de zaak rond de gruwelijke dood van Peter Langenberg (56) voortgezet. De Alkmaarder werd op 17 april, Paaszondag, levenloos en ontkleed gevonden in de Wimmenummerduinen ten noorden van Egmond aan Zee. Op zijn telefoon na, bleken zijn persoonlijke bezittingen verdwenen.