Giftige lozingen op IJsselmeer brengen ons drinkwater in gevaar

Hoe zit dat eigenlijk? Nadat gezuiverd water uit de riolering in het IJsselmeer wordt geloosd, neemt PWN het over. Bij Andijk en in de duinen bij Heemskerk ondergaat het water nog een laatste zuiveringsproces voordat het naar alle kranen in Noord-Holland wordt gedistribueerd.

Dat komt volgens Zuurbier niet alleen doordat grote fabrieken hun giftige afvalwater direct op de rivier lozen, maar ook doordat kleine industrie hun giftige afvalwater via de riolering afvoert. Ook wel indirecte lozing genoemd. “Die giftige stoffen worden niet uit het water gezuiverd en stromen zo het IJsselmeer in, een van de belangrijkste drinkwaterbronnen van Noord-Holland.”

PWN is daarom fel: “Officieel moeten wij de troep uit het water halen, maar tegenwoordig halen wij het water uit de troep,” zegt Koen Zuurbier, adviseur bij drinkwaterbedrijf PWN. Het IJsselmeer is de afgelopen jaren meer en meer vervuild geraakt.

"Het moeilijke aan dit verhaal", vervolgt Zuurbier, "is dat wij de afgelopen jaren veel meer PFAS en andere giftige stoffen meten in het water, maar niet weten waar deze precies vandaan komen." Volgens Zuurbier vallen de indirecte lozingen onder een bijzondere categorie omdat er moeilijker vat op te krijgen is. Ze zijn kleiner en vallen minder op, maar kunnen samen behoorlijk optellen. Waar grote bedrijven als Tata Steel in de spotlights staan, lijkt de kleine industrie aan de controle te ontglippen. Het probleem staat al langer op de agenda van verschillende partijen, maar tot op heden lijkt de juiste oplossing nog niet gevonden.

Zuurbier geeft als voorbeeld een papierfabriek. “Het glanzende laagje op een A4'tje waardoor een druppel water er zo weer afrolt, is gemaakt van PFAS. Bij het produceren van papier komt die stof in het water terecht. En omdat die fabriek is aangesloten op de riolering van Noord-Holland, komen die giftige stoffen in het IJsselmeer terecht. PWN filtert die stoffen er bij Andijk zoveel mogelijk uit.”

Controle faalt

Het probleem dat Zuurbier aankaart is al jaren bekend. Al in 2020 publiceerde onderzoeksbureau Berenschot een kritisch rapport dat de controle op indirecte lozingen ernstig tekortschiet. De uitkomsten blijken 3 jaar later ongewijzigd. Dat bevestigt PWN, maar ook de provincie Noord-Holland en andere betrokken partijen. Allen geven aan dat de oorzaak hiervan ligt in 2010. Toen werd het toezicht van het waterschap naar de gemeente overgedragen, maar kennis en kunde zijn blijven liggen.