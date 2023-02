Tata Steel krijgt boete van ruim een ton: 'uitspraak geeft energie' aan gezondheidsstichtingen

Tata Steel krijgt een boete van 110.000 euro voor de verschillende keren dat het bedrijf de afgelopen jaren water, lucht en land in de omgeving vervuilde. Eén van de bekendste incidenten is de zwarte sneeuw in februari 2021. Gezondheidsstichtingen uit de IJmond voelen nu de wind in de zeilen: "Het geeft vertrouwen voor volgende zaken, zoals de massa-aangifte door advocate Bénédicte Ficq."

Sneeuw bedekt met zwarte stof rondom Tata Steel - Frisse Wind Nu

"Deze uitspraak is heel belangrijk", zegt Antoinette Verbrugge van Gezondheid op 1. Jaap Venniker van FrisseWind: "Die 110 duizend, dat is klein bier, maar in dit vonnis zegt de rechter voor het eerst: 'Tata Steel heeft een grote verantwoordelijkheid voor de omgeving', dat is winst." Vanmiddag was de uitspraak van de eerste strafzaak tegen Tata Steel. Die voelt als een opmaat voor andere strafzaken die snel komen, zeggen mensen van de stichtingen. Zij willen kort gezegd dat Tata Steel de omgeving geen centje vervuild. En de rechter zei vandaag dat Tata Steel dat wel gedaan heeft, door afvalwater in de zee, stof door de lucht. Soms kan dat per ongeluk gegaan zijn, maar andere keren ook expres. En dus moet de staalfabrikant de boete betalen. Moedeloos Een bestuurslid van IJmondig geeft toe soms wel eens moedeloos te worden van de strijd tegen Tata Steel of voor volksgezondheid. "Deze uitspraak geeft weer energie." Dat Tata Steel-directeur Hans van de Berg bij een eerdere zitting zélf kwam opdraven om de fabriek te verdedigen, is volgens Verbrugge een teken dat Tata Steel de zaken serieus neemt, en dat de stichtingen dus kansrijk zijn: "Hij was daar volgens mij aan het oefenen voor volgende zaken." Die volgende zaken zijn dus een massa-aangifte van ruim 1.100 omwonenden van Tata Steel door advocate Bénédicte Ficq. Die lijkt raakvlakken te hebben met de zaak van vandaag: in die zaak wordt de staalfabrikant namelijk verweten 'dat zij opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid'. En volgens Venniker hebben al ruim 900 mensen zich aangemeld op de website van FrisseWind voor een schadevergoeding van Tata Steel 'voor materiële schade, maar ook schade aan gezondheid.' Omdat er in RIVM-rapporten van de afgelopen jaren verbanden zijn gelegd tussen de uitstoot van Tata Steel en gezondheidsrisico's, denkt hij een kansrijke zaak te hebben. Een succes? Als hij vandaag de rechtszaal uitloopt, peilt hij even bij de meegenomen jurist: "OM eiste een boete 150 duizend euro, dan is 110 duizend best een succes, denk ik?", Zij weegt de worden en knikt. "Ja, dat betekent dat de rechter het op veel punten eens is met het OM." Ongeveer op hetzelfde moment als de uitspraak, maakte de Omgevingsdienst, toezichthouder op Tata Steel bekend aangifte te doen tegen het bedrijf. Meetapparatuur bij de veelbesproken kooksfabrieken zou niet in orde zijn geweest.

Reactie Tata Steel “Wij betreuren het dat deze zaken zich hebben voorgedaan. Onze manier van werken is erop gericht om staal te maken op een manier dat het veilig is voor onze mensen, met oog en zorg voor de omgeving en met aandacht voor het milieu. Dat is helaas niet voor honderd procent gelukt. Wij hebben daarom verschillende maatregelen genomen om situaties als deze in de toekomst te voorkomen”, reageert Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland. “Maar we kijken ook verder dan de zaken waarover de rechtbank vandaag geoordeeld heeft”, stelt Van den Berg. “Een deel van de mensen in onze omgeving maakt zich zorgen over de nabijheid van de fabriek. Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid voor de omgeving en dat het van belang is om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goede buur is.” Ook wijst Tata Steel op het verbeterprogramma 'Roadmap Plus' en het plan Groen Staal, waarmee de fabriek in de komende decennia steeds schoner staal moet gaan maken.