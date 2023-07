Hoe West-Friese bewoners eentonige polder omtoveren tot walhalla voor plant en dier

Bedacht door bewoners en nu een voorbeeld voor de wereld: de West-Friese Koopmanspolder is een proeftuin voor biodiversiteit. NH gaat langs om een kijkje te nemen hoe dit gebied zo is ontstaan.

Hij is een van de initiatiefnemers die meer dan dertig jaar geleden met een groep bewoners een alternatief plan verzon voor het idee om een vakantiepark te bouwen op de plek waar voorheen rode kool, groene kool, spruitjes en andere Hollandse kost werd verbouwd. Nu is het gebied een voorbeeld voor vele innovaties binnen en buiten Nederland. "Ik moet nog een mail beantwoorden van een ecoloog uit Frankrijk die met een delegatie het gebied wil bekijken. Leuk toch?" Zelfs drinkwaterbedrijf PWN wil het voorbeeld van de Koopmanspolder gebruiken om, bij een nieuw te bouwen drinkwaterbassin, het water op een natuurlijke manier te zuiveren.

Je zou het niet verwachten als je komt aanrijden, maar als je via de rechtlijnige polder de dijk oversteekt bij het West-Friese Andijk, kom je in een biodivers, rijk natuurgebied pal naast het IJsselmeer. Ontwikkeld naar een idee van een groep bezorgde bewoners. Met een brede glimlach stapt Roel Doef (64) de auto uit: we zijn er. Roel laat 'zijn' natuurgebied, de Koopmanspolder zien. Al zou hij dat zelf nooit zo omschrijven. De Koopmanspolder is een omvangrijk natuurgebied van 16 hectare, vol diverse planten en dieren. Water mag er zijn gang gaan en dat maakt het zo uniek.

"Ken je deze? Dit is watermunt, daar komen veel vlinders op af", laat Roel zien, terwijl we nog geen paar stappen in het gebied hebben gezet. "Ik moet even een foto nemen, alles staat zo mooi in bloei." We gaan op zoek naar een orchidee, maar die is al uitgebloeid. We staan midden tussen een weelde aan planten. "Kijk, allemaal hommels en vlinders. En daar verderop kan je lopen met de hond. Het is toch fantastisch dat dat allemaal langs elkaar kan bestaan." Het gebied ligt pal aan het IJsselmeer, wat een bijzonder beeld geeft. Het water van het IJsselmeer is namelijk nu zo’n anderhalve meter hoger dan het natuurgebied. "We staan op een prachtige plek. Recht voor onze neus de weidsheid van het IJsselmeergebied, links een besloten meertje, voorheen een zwemkom, en dan achter ons de Koopmanspolder."

Het succes van een natuurlijk waterpeil

Het waterpeil verklapt gelijk het succes van het gebied. Het is namelijk een van de weinige gebieden in Noord-Holland waar een 'natuurlijk waterpeil' wordt toegepast. Dat wil zeggen: de hoogte van het water volgt het peil van de rivieren de Rijn en de IJssel en kan in tegenstelling tot het IJsselmeer sterk veranderen. Door een natuurlijk waterpeil is het mogelijk om water langer vast te houden, wat goed is tegen de droogte in ons land, gelet op de toekomst.

Een 'tegennatuurlijk peil', dus een gereguleerd peil, is met name van belang voor de bescherming van dijken en voor agrariërs. "Koeien en trekkers kunnen de weilanden op, maar het is slecht voor de weidevogels en insecten. Een laag waterpeil zorgt ervoor dat de grond uitdroogt en minder voedselrijk is", legde ecoloog Harm van der Geest al uit aan NH.

Bij een natuurlijk peil is het water in de winter meestal hoger en in de zomer lager. Als het water zakt richting de zomer, zetten plantenzaden zich af tegen de oever, waardoor er allerlei oeverplanten ontstaan. "Watermunt, riet, lisdodde: het krijgt alle ruimte om te groeien. En het is heel gunstig voor vissen, die genoeg schuilplekjes hebben om te paaien."

"Dit moet je echt even zien", zegt Roel terwijl hij de verrekijker aangeeft. Een heel jong meerkoetje verschijnt uit het riet. "Wat een schatje, hè, die wil je toch naast je op de bank?"

Tekst gaat door onder de foto.