PWN: "Microplastics IJsselmeer gevaar voor gezondheid mens en dier"

HEEMSKERK - Drinkwaterbedrijf PWN roept mensen op extra waakzaam te zijn op plastic in de natuur. Dieren raken verstrikt in plastic tassen en touwen, vogels verhongeren omdat hun maag vol zit met stukjes plastic en nu lijken micro-plastics door te dringen tot in de kleinste onderdelen van de voedselkringloop. Op den duur bedreigt het ook onze eigen gezondheid.

Dat is wel nodig ook om de water van de kwaliteit te houden die we nu hebben. Nu de stukjes plasic die we in de natuur tegen komen steeds kleiner worden, vormen ze in de toekomst misschien ook een probleem voor onze drinkwatervoorziening. Van Der Neut: "Op dit moment is het zo dat er geen gevaar is dat mensen via drinkwater platic binnen krijgen. Maar mensen vergeten vaak dat wij ons water uit het IJsselmeer halen. En daar treffen we steeds vaker plastics aan op plaatsen waar het schade aanricht."

In de grote hal van de drinkwaterfabriek van PWN in Heemskerk zoemt en sist het onophoudelijk. Drinkwatertechnoloog Ruud van der Neut van PWN is in zijn element: "Als je je hand op deze buis legt, voel je het water stromen." De hal staat vol met metershoge stellingen waar leidingen door heen en weer gaan. "Dit zijn speciale filters die alles uit het water halen dat groter is dan een watermolecuul."

Van der Neut vervolgt: "In de magen van vogels en vissen bijvoorbeeld. Die verhongeren dan omdat in hun maag geen plek meer is voor voedsel. Maar ook in veel kleinere organismen als plankton en watervlooien treffen we tegenwoordig microscopisch kleine plastic-deeltjes aan. Wat daar op den duur het gevaar van is, weten we nog niet. Daar wordt onderzoek naar gedaan."

Onlangs is bekend geworden dat zelfs planten zijn die hele kleine nano-plastics kunnen opnemen via hun celwand. Dat betekent dat er straks misschien ook plastic in planten zit. Planten die wij eten of die gegeten worden door kippen, varkens en koeien.

"Wij van PWN vinden dat wat niet in het water terecht komt, wij er ook niet uit hoeven te halen met alle kosten van dien. Dus we roepen mensen op om veel beter op te letten want het meeste plastic in de natuur is straatafval. "

