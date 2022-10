De nieuwe stikstofcrisis? Geen enkel Noord-Hollands water voldoet aan de EU-eisen

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland is slecht. Tenminste: volgens Europese regels. Om de kwaliteit van het water te verbeteren is ongelofelijk veel geld nodig, zonder garantie dat het daadwerkelijk gaat helpen. Het waterschap Noorderkwartier zegt dat de strenge Europese eisen niet haalbaar zijn voor 'de badkuipjes' van Noord-Holland. Om dat te bewijzen wordt de Krommenieër Woudpolder de komende jaren een proeflaboratorium.

Jan Willem Huizinga, waterkwaliteitsexpert bij het waterschap Noorderkwartier, moet het leven terugkrijgen in deze sloot. De EU wil dat de kwaliteit van alle Europese wateren in 2027 weer op orde is. Als dat niet lukt, kan de EU boetes uitdelen. Op dit moment voldoet geen enkel Noord-Hollands water aan de EU-normen.

Wie in de sloot kijkt, ziet modder, water en wat eenden. Toch is dit water volgens de Europese Unie een van de slechtste van heel Noord-Holland. Sloten zitten vol stikstof en fosfor. Waterplanten zijn uitgestorven. Er zit kobalt in het water. En het water is heel erg troebel.

Is de waterkwaliteit in Noord-Holland echt zo slecht? Nee, dat ook weer niet. Je kunt bijna overal zwemmen in Noord-Holland, zelfs in de Amsterdamse grachten. De EU is alleen een stuk strenger. Zij kijken niet alleen naar bacteriën, maar ook naar de planten, vissen en andere stoffen. Bovendien geldt er een 'one out all out' principe: als een onderdeel niet voldoet, scoort de hele categorie 'slecht'.

Volgens de EU moet de waterkwaliteit dus beter. Toch is er is ook nog een andere optie: Brussel overtuigen om de normen aan te passen. Het Noorderkwartier kiest voor die route. Met verschillende onderzoeken en pilots wil het Noorderkwartier bewijzen dat de Europese normen niet haalbaar zijn voor hun regio.

Een van de pilots vindt plaats in de Krommenieër Woudpolder. Maatregelen zullen hier de kwaliteit van het water niet verbeteren, zo wordt verwacht. Om dat te bewijzen haalt het Noorderkwartier de komende twee jaar alles uit de kast: ze gaan baggeren, natuurlijke oevers aanleggen en defosfateren. De resultaten van die maatregelen moeten bewijzen dat de EU-normen voor deze- en vergelijkbare gebieden niet haalbaar zijn.

Van nature in de bodem

Het Noorderkwartier is verantwoordelijk voor alle Noord-Hollandse wateren tussen Waterland en Texel. Uit hun onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een groot deel van die wateren niet verbeterd kan worden. Dat komt doordat er van nature veel stikstof en fosfor in de bodem zit.

Als er veel fosfor en stikstof in het water zit, wordt het water troebel. En in troebel water overleeft maar een beperkt aantal planten- en vissoorten. "Ons gebied is vergeven van de stikstof en fosfor. Het is een oud zeegebied en door de verzoeting is het veen afgebroken. En in die veenprut zitten heel veel van die stoffen. Het zit hier dus van nature in de bodem en dat krijg je er niet zomaar uit", aldus Huizinga.

Wat zegt de EU?

De Europese Unie heeft in 2000 besloten dat de kwaliteit van het Europese water omhoog moet. Alle Europese landen krijgen tot 2027 de tijd om hun rivieren, meren en sloten terug te brengen naar 'een gezonde ecologische toestand'. Dat houdt in dat het water niet te veel chemische stoffen mag bevatten en dat er diverse planten en vissen in moeten leven.