Opluchting bij Het Grootslag na verleende vergunning voor flexwoningen in Andijk

De komst van 28 flexwoningen in Andijk is een stap dichterbij gekomen, nadat de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Hans Kröger, directeur van woningcorporatie Het Grootslag, is verheugd dat hij aan de slag kan nu de woningnood in Medemblik zo hoog is.

Foto: Edwin ter Velde maakt woningen uit gerecycled afval - NH Nieuws / Chantal Bos

De directeur van de woningcorporatie is dan ook blij dat hij woningzoekenden als starters en spoedzoekers een onderdak kan bieden. En het liefst zo snel mogelijk. "De afgelopen drie jaar is er in de gemeente geen enkele sociale huurwoning bijgebouwd, en dat is zorgelijk." De woningcorporatie wil in 2024 beginnen met de bouw van 16 flexwoningen, die al klaar staan bij de fabriek van Clean2Anywhere in Hoorn. "De rest volgt zo snel mogelijk", zegt hij. Maar lang niet iedereen staat te trappelen. Zowel vanuit de lokale politiek als de Dorpsraad en omwonenden heerst er kritiek op de gekozen locatie. Het perceel ligt binnen de spuitzone van een naastgelegen broccoliteler. Én omdat uit diverse studies blijkt dat er een verband is tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson, maken zij zich zorgen over de gezondheid van de toekomstige bewoners. Tekst gaat verder.