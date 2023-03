Andijkers verdeeld over plan afvalplastic flexwoningen aan de Kleingouw

'Wie komen er te wonen? En hoe druk wordt het met het verkeer?', vragen Andijkers zich af over de plannen voor flexwoningen aan de Kleingouw. Bij de bewonersbijeenkomst gisteravond in dorpshuis Sarto, kwamen enkele tientallen omwonenden poolshoogte nemen van de plannen.

NH Nieuws / Chantal Bos

Het gaat om de circulaire huisjes van initiatiefnemer Edwin ter Velde, die met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de woningen in een fabriek in Hoorn heeft gebouwd. Geheel uit afvalplastic. Lange tijd werd er in de West-Friese gemeenten geen plek gevonden. Tot nu. Aan de Kleingouw is een stuk grond beschikbaar dat al bestemd was voor woningbouw. Daar kunnen volgens de plannen van gemeente Medemblik, 15 tot 30 huisjes komen te staan. Woningstichting Het Grootslag is eigenaar van de zestien woningen die er al gebouwd zijn. Directeur Hans Kröger: "Op de plattegrond zijn er dertig woonunits, die twee-aan-twee aan elkaar komen te staan met aan de zijkant voor iedere woning parkeerruimte. Dat is het voorstel zoals het nu ligt."

Plattegrond met mogelijke indeling flexwoningen Andijk - NH Nieuws / Chantal Bos

"Ik ben toch wel nieuwsgierig wat er komt bij mij aan de overkant", zegt een buurtbewoner. "Ik heb er geen probleem mee, alleen wat voor bewoners komen erin? Als we er maar geen overlast van krijgen." Ze heeft eerder al over het project gelezen in de krant. "Een goed project voor woningzoekenden die geen plek kunnen vinden." Het is ook het aantal huisjes waar omwonenden zich zorgen over maken. En daarmee de verkeersdruk. "Het is een heel groot plan, erg massaal", reageert bewoonster Carla van Doorn. Dat vindt ook Willem de Jong, die de hoeveelheid huisjes liever gehalveerd ziet worden. "Dan kan je sociaal gezien nog wat ruimte creëren voor de mensen, voor het parkeren of familiebezoek." Hij staat er dubbel in. "Ik vindt dat er regelingen moeten zijn dat men een flexwoning kan krijgen, en dan kan ik moeilijk zeggen: niet bij mij voor de deur. Maar ik denk dat als je er tien of twaalf neerzet, dat dat wel kan."

Beoogde locatie voor flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk - NH Nieuws / Chantal Bos

De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens. Een ieder die op de wachtlijst van de woningcorporatie staat, kan in aanmerking komen. "Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden uit de regio, zoals jongeren, spoedzoekers en mensen die gescheiden zijn", benadrukt Kröger. Na vanavond wordt de balans opgemaakt. "We gaan naar de opmerking van de bewoners kijken. Het zijn de buren, die moeten daar goed kunnen wonen en blijven wonen. En ook onze huurders moeten er goed kunnen wonen en welkom zijn. In goede harmonie." In april gaat de procedure van start. "Dan is het aan de raad en het college hoe het verder gaat." Bevlogen staat Edwin ter Velde, bedenker van de afvalhuisjes, te vertellen over het project. Voor hem is één ding van belang: het oplossen van de woningnood, wat een gigantisch probleem is. Ter Velde: "Het is een grondrecht. We hebben een maatschappelijke verantwoording te nemen, daar gaat het hier om."

