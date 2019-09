'Blootstelling aan landbouwgif vergroot risico op Parkinson'

NOORD-HOLLAND - Bestrijdingsmiddelen die in Nederland worden gebruikt in de landbouw, kunnen de ziekte van Parkinson veroorzaken. Daarvoor waarschuwen deskundigen in het tv-programma Zembla.

Het programma kreeg dit voorjaar een brief van Jim Blom, een boerenzoon uit West-Friesland. Zijn vader overleed twee jaar geleden op 47-jarige leeftijd aan Parkinson. Zijn familie is ervan overtuigd dat de bestrijdingsmiddelen waarmee hij werkte en die al decennialang worden gebruikt in het traditionele tuinersgebied, de boosdoener zijn.

Volgens Jim komt Parkinson veel voor in de dorpen Zwaagdijk en Hauwert. "Door rond te vragen kwamen we erachter dat, voor zover wij weten, 12 mensen binnen een straal van ongeveer een kilometer de ziekte van Parkinson hebben. Allemaal mensen die veel in aanraking zijn gekomen met bestrijdingsmiddelen", vertelt hij. In de uitzending van vanavond delen enkele slachtoffers hun verhaal.

Verband

Ook deskundigen waarschuwen in het programma dat er een verband kan zijn tussen het gif en Parkinson. Zo zegt hoogleraar epidemiologie Roel Vermeulen dat mensen die met pesticiden werken in de landbouw, gemiddeld 60 procent meer kans hebben op het krijgen van Parkinson. Ook in de wetenschap wordt het verband al jaren gelegd: volgens Vermeulen blijkt uit 39 wetenschappelijke onderzoeken dat er een relatie is tussen de middelen en de ziekte.

Lees ook: Grote zorgen om landbouwgif op bollenvelden: "Ernstiger voor gezondheid dan gedacht"

Het gaat voornamelijk om een aantal oude, inmiddels in Nederland verboden middelen, zoals onkruidbestrijder Paraquat, schimmelbestrijder Maneb en insecticide Rotenon. Volgens toxicoloog Martin van den Berg wordt er op dit moment in Nederland echter ook landbouwgif gebruikt dat voor de helft uit dezelfde stoffen bestaat. Het zou gaan om 10 procent van de huidige bestrijdingsmiddelen.

Mancozeb

De grootste daarvan is schimmelverdelger Mancozeb. Uit cijfers van Greenpeace blijkt dat in 2017 maar liefst 2,5 miljoen kilo van het middel is verkocht. Van den Berg zet vraagtekens bij de veiligheid van de verdelger. "Van Maneb is bekend dat het een verhoogd risico geeft op Parkinson. Mancozeb valt in dezelfde, verdachte groep."

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 50.000 mensen met de hersenziekte, maar het aantal stijgt. Verschillende deskundigen pleiten ervoor in Zembla dat de bestrijdingsmiddelen opnieuw moeten worden getest op het risico op Parkinson. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Europese Autoriteit Voedselveiligheid willen dat er meer en beter onderzoek komt.

De uitzending van Zembla is vanavond te zien om 21.15 uur op NPO2.