Dorpsraad Andijk heeft twijfels bij flexwoningenplan aan de Kleingouw

De Dorpsraad van Andijk heeft in een brief aan het gemeentebestuur hun ongenoegen geuit over het plaatsen van 15 tot 30 flexwoningen aan de Kleingouw. Volgens de Dorpsraad is de beoogde locatie niet geschikt en is het een ondoordacht plan.

Beoogde locatie voor flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk - NH Nieuws / Chantal Bos

Het college van Medemblik heeft een stuk grond gevonden aan de Kleingouw in Andijk, waar 15 tot 30 flexwoningen geplaatst kunnen worden. "Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden uit de regio, zoals jongeren, spoedzoekers en mensen die gescheiden zijn", vertelde directeur Hans Kröger, van Woningstichting Het Grootslag, eerder tegen NH. En daarmee lijkt er eindelijk een plek te zijn gevonden voor de circulaire huisjes van initiatiefnemer Edwin ter Velde, die hij met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in een fabriek in Hoorn heeft laten bouwen. Toch groeit het verzet tegen de komst. Volgens de Dorpsraad van Andijk passen de flexwoningen, gemaakt van afvalplastic, niet op de beoogde locatie en is het een ondoordacht plan. "Het heeft er al snel een uitstraling van een containerkamp", schrijft voorzitter Gerrit van Keulen. Hij is bang voor een domino-effect, als het plaatsen van flexwoningen op deze locatie wordt toegestaan. "Op termijn zal dit een verarmt en verpaupert dorpsbeeld gaan opleveren." Parkeerbeleid Ook zet hij vraagtekens bij het parkeerbeleid. In het voorstel is er ruimte voor 30 parkeerplaatsen aan beide uiteindes van het terrein. Volgens de Dorpsraad veel te weinig als iedere bewoner een auto heeft en er familie op bezoekt komt. "De enige parkeerkeuze is dan de voorzijde langs de Kleingouw. Ook zullen de meesten met de auto naar hun werk reizen, omdat er geen openbaar vervoer in Andijk is", schrijft hij.

Plattegrond met mogelijke indeling flexwoningen Andijk - NH Nieuws / Chantal Bos

De Dorpsraad komt dan ook met een alternatief plan. "Natuurlijk realiseren wij ons dat het realiseren van woningen, voor jongeren met een afstand tot de woningmarkt, een zeer goede zaak is. Als Dorpsraad zijn wij daar ook voor, maar zou het niet veel verstandiger zijn als er betaalbare seniorenwoningen worden gebouwd, zodat de doorstroom op gang komt", vraagt Van Keulen zich af. Geschiktere locatie Hij stelt voor om als gemeente een 'geschiktere locatie' te zoeken, vlak bij het winkelcentrum. "In de buurt van het winkelcentrum is er nog genoeg ruimte en het draagt bij aan het winkelbehoud in het dorp." Hij wijst naar de percelen tussen de Beldersweg en Sportlaan. "Ook het bejaardenhuis zou, in plaats van sloop, kunnen worden omgebouwd tot woningen voor jongeren."