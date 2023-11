Gemeente treedt hard op: opnieuw twee drugspanden gesloten in Medemblik

Toen er gisteren poolshoogte werd genomen bij een woning aan de Bottelierstraat, trof de politie een hennepkwekerij met bijna 300 planten aan. De desbetreffende woning is voor drie maanden gesloten, zo laat de gemeente Medemblik weten.

Vijf dagen eerder, op vrijdag 3 november, was het ook al raak. Dit keer op bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk-Oost. In een bedrijfspand op de Tomatenmarkt trof de politie een grote hoeveelheid materialen aan, die bestemd zijn voor de productie van synthetische drugs. Ook dit pand is voor drie maanden gesloten.

De Tomatenmarkt is geen onbekende plek voor de opsporingsdiensten. Eerder dit jaar werden er in dezelfde straat in een garagebox én loods opvallend veel drugsgerelateerde spullen gevonden.

Gemeente treedt hard op

Het is voor de derde keer in een week tijd dat de gemeente een drugspand voor een langere tijd sluit. Eerder deze maand sloot de burgemeester ook al een loods aan de Nijverheidsweg vanwege een grootschalige cocaïnewasserij en drogerij, gevuld met chemicaliën. Een 57-jarige man uit Purmerend, die in de loods aanwezig was, werd toen opgepakt.

Eén ding is zeker: de gemeente treedt hard op tegen drugscriminaliteit. "Het bestrijden van criminaliteit staat hoog op de agenda", aldus burgemeester Michiel Pijl. Hij heeft het dan vaak over ‘ondermijning’, waarmee wordt bedoeld dat bedrijven door intimidatie of omkoping de dupe worden van criminaliteit.