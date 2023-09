Mogelijk verdovende middelen gevonden in loods Hoorn

Bij een controle van de politie en de gemeente zijn er in een loods op de Atoomweg in Hoorn mogelijk verdovende middelen gevonden. Of het gaat om een drugslab, kan de politie nog niet zeggen.

Foto: Bedrijfspand is afgezet door politie - Inter Visual Studio

Rond half vijf vanmiddag kwamen er meerdere politiewagens naar een bedrijfspand op de Atoomweg in Hoorn. Omdat er gevaarlijke zijn gevonden kon de politie pas na aankomst van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) het pand binnentreden. "De politie is op dit moment in het pand. Daar zijn mogelijk verdovende middelen gevonden," bevestigt een woordvoerder van de politie. "Die middelen zullen in beslag worden genomen en veilig worden gesteld." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Verdovende middelen gevonden bij Atoomweg - Inter Visual Studio