Ketels, branders en jerrycans: opslagplaats voor drugslab gevonden in Zwaagdijk-Oost

Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH weten. Het gaat niet om een operationeel drugslab: er stond alleen materiaal in dat voor drugs gebruikt kan worden.

De 'opslagplaats' werd rond 12.00 uur gevonden. Bij het openen van de garagebox bleek al gauw dat het mogelijk om drugsmaterialen ging. "Er hing een vervelende geur en er kwamen dampen vanaf", aldus een politiewoordvoerder. Niemand was in de box aanwezig.

Het gaat om een aantal jerrycans, twee ketels, branders, emmers en vaten. Ook vonden zij onbekende grondstoffen, die vermoedelijk zijn bedoeld voor het maken van drugs. Van de inhoud van de jerrycans worden monsters genomen, het aangetroffen materiaal wordt onderzocht. "De ketels zien er gebruikt uit. We onderzoeken nog wat er precies is geproduceerd met de gebruikte ketels. Mogelijk gaat het om verdovende middelen, het is nog te vroeg om dat te zeggen."

De recherche is de hele middag bezig met het onderzoek. Het SEON (Service En Ondersteuning Nederland), dat onder andere assisteert bij de ontmanteling van drugslabs, is door de politie opgeroepen. Wat er met de garagebox gebeurt, is nog niet duidelijk.

Henneptoppen

Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij de Tomatenmarkt drugsgerelateerde spullen worden gevonden. De politie deed drie dagen eerder namelijk ook een inval bij een bedrijfsloods in dezelfde straat, waar 2.200 gram gedroogde henneptoppen werden ontdekt. Op last van burgemeester Dennis Straat is de loods voor zes maanden gesloten.