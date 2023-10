Drugslab in Medemblik blijkt grootschalige cocaïnewasserij vol chemicaliën

Het drugslab dat de politie dinsdagmiddag aantrof in een loods aan de Nijverheidsweg in Medemblik, is een grootschalige cocaïnewasserij en drogerij. Een 57-jarige man uit Purmerend, die in het pand aanwezig was, is aangehouden en zit nog vast. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat er harddrugs wordt aangetroffen in de omgeving.

Foto: Drugslab Medemblik - Foto's: RVP Media

Een wasserij is een plek waar cocaïne uit bijvoorbeeld kleding of shampoo wordt gehaald en wordt verwerkt tot poedervorm. Daarna gaat het vaak in blokken van een kilo de markt op. "In de ruimte hing een penetrante chemische lucht en waren chemicaliën opgeslagen", aldus de politie aan NH/WEEFF. De politie kwam het drugslab op het spoor na een tip, en wordt op een later moment ontmanteld door het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Een 57-jarige man uit Purmerend is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de cocaïnewasserij en drogerij, en zit nog vast. Zijn rol daarin wordt nog onderzocht. Of er meer arrestaties zullen volgen is onduidelijk. Nooit wat gemerkt Ondernemers in de buurt zeggen nooit wat van de illegale activiteiten te hebben gemerkt. "Het leek dat het om een legitiem bedrijf ging", zegt een ondernemer. Volgens hem zou er een audioverhuurbedrijf in de loods gevestigd zijn. "De mensen spreek ik nooit. Ik ken ze ook niet. Het is een groot vraagteken." Toch kijkt hij er niet van op dat er zoiets gebeurt. "Laatst was het namelijk ook al raak." En daarmee doelt hij op de inval van juli dit jaar, ook aan de Nijverheidsweg. Toen nam de politie meerdere auto's, een quad en harddrugs in beslag, opgeslagen in een opslagbox. De politie is nog druk met het onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen.