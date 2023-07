Politie neemt auto's, quad en harddrugs in beslag na inval bij opslagbox in Medemblik

De politie is momenteel druk bezig bij een opslagboxenverhuurbedrijf aan de Nijverheidsweg in Medemblik. Op beelden is te zien hoe de politie meerdere auto's, een quad en wat lijkt op een vuurwapen in beslag neemt. Voor de rolluiken van een opslagbox staan drie bergingswagens.

De politie en gemeente Medemblik willen geen verdere details over de inval geven. "Het enige wat we kunnen zeggen is dat dit onderdeel is van een integrale controle", aldus een gemeentewoordvoerder.

Het gaat om een controle - in samenwerking met douane, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst - die is gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. "De politie heeft signalen opgevangen en besloot tot een controle." Ook zijn er honden ingezet om verborgen drugs of explosieven op te sporen. Die vonden een kilo aan harddrugs.