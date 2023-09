Meerdere drugslabs per maand opgerold in Noord-Holland: hoe herken je ze?

Gemiddeld worden er maandelijks vier drugslabs in Noord-Holland opgerold, aldus Platform Veilig Ondernemen. Vooral gevestigd op bedrijventerreinen. Maar hoe herken je als ondernemer een drugslab dat bij jouw bedrijf in de buurt actief is? En waarom doet niet iedereen een melding? "Je wil niet dat ze je thuis komen opzoeken."

Op een grauwe dinsdagochtend verrijst op een groot parkeerterrein in Hoorn een mobiele drugslab. Er staat een hennepplantage, een opstelling voor synthetische drugs en een installatie voor cocaïne opgesteld. Net echt, maar toch vooral bedoeld om plaatselijke ondernemers te wijzen op verdachte signalen. Want hoe herken je een drugslab?

"We horen van ondernemers dat ze het herkennen hiervan lastig vinden. Dus daar willen we ze mee helpen", verklaart Fokko Mellema van Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland over het initiatief.

Afgeplakte ramen

Soms is het herkennen niet zo moeilijk, zegt Martin Beij. Hij houdt als parkmanager van alle bedrijventerreinen in Hoorn en Medemblik een oogje in het zeil en ontvangt regelmatig meldingen van ondernemers. "Zij zijn de ogen en oren. Wij willen het veilig en netjes houden op het bedrijventerrein. Af en toe zie je bij een bedrijf afgeplakte ramen. Dat is al verdacht, want wat mag er niet gezien worden? Of een slang uit het raam, of een bepaalde geur."

Deze maand nog, was het raak op bedrijventerrein Hoorn80. Daar werd in een loods een hennepkwekerij en een niet in werking zijnde drugslab aangetroffen. De buurt had wel zijn vermoedens, maar trok niet aan de bel, zag Fokko Mellema van Platform Veiling Ondernemen. "Soms kan een klein signaal al waardevol zijn. Als je ziet dat een wit busje om 23 uur 's avonds nog bij een pand komt, noteer het kenteken en geef het door aan de politie. Dat kleine puzzelstukje kan onderdeel zijn van een groter onderzoek."

Angst

Wat zijn nog meer signalen? "Soms is een drugslab ingebouwd in een pand waar ook reguliere werkzaamheden plaatsvinden. Dan is het moeilijk te zien. Maar bij een drugslab wordt afval afgevoerd, het maakt geluid, je kunt het ruiken en er zijn vaak activiteiten op afwijkende tijden."

Het is niet altijd onwetendheid. Angst speelt zeker een rol, weet Beij. "Je wil niet dat ze je thuis opzoeken", zegt hij. Daarnaast zijn ondernemers loyaal naar elkaar toe, zegt Mellema. "Ze verlinken elkaar niet zomaar." Toch is het een gevaarlijke ontwikkeling, weet Beij. "Als je naar links kijkt, maar het gebeurt rechts, kan het zo zijn dat het even later overal zit. En dan heb je een probleem. Daarom zijn we blij met iedereen die zegt: ik wil dit niet op het terrein."