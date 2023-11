Op jacht naar onveilige situaties op Hoornse bedrijventerreinen

Drugslabs, illegale bewoning of andere criminaliteit: het komt te vaak voor als je het Parkmanagement Hoorn, beheerder van de bedrijventerreinen in Hoorn, vraagt. Met veiligheidspartijen, de gemeente, politie en ondernemers doen ze elk half jaar een ronde over de bedrijventerreinen waarin alle koppen bij elkaar worden gestoken. Waar moet het beter als het om veiligheid gaat? NH mocht mee op inspectie.

In een autoshowroom op bedrijventerrein Hoorn80 wordt er verzameld. Het komt met bakken uit de lucht en buiten is het net donker. Het perfecte moment om eens te inspecteren wat er zo allemaal gebeurt na sluitingstijd. Ondernemers, de brandweer en veiligheidspartijen verzamelen zich. Onder leiding van parkmanager Martin Beij stapt iedereen in het busje. De verkenning begint.

"Hangt er nu een camera bij de toegangsweg vanaf de Schelphoek? Of ben je daar een stuk niet zichtbaar als je het terrein op gaat?", klinkt een eerste vraag. We rijden er naartoe. "Absoluut dat die er hangt", verzekert Beij die uitlegt hoe het zit. Ongezien daar het terrein opkomen, zit er volgens hem niet in.

Verkeers- en brandveiligheid

De route vervolgt. Langs de Diodeweg zijn de bermen aan gort gereden door parkerende vrachtwagens. "Hier moet een trottoirband komen. Net als verderop." Staat genoteerd. Beij wijst vooruit. Her en der staan containers bij panden gestald. "Te dicht bij het gebouw", beschrijft Beij. Voor de brandveiligheid moet er ten minste vijf meter tussen zitten, als het al toegestaan is. Hij stapt geregeld bij ondernemers naar binnen om een gesprek aan te gaan. "Eerst erover praten en afspraken maken. Lukt dat niet, dan komt handhaving in beeld."

De bus rijdt verder en stopt op een doodlopend stuk achterop het terrein. "Is dit niet de plek waar die jonge vrouw is gevonden?" Het is niemand in de bus ontgaan dat hier vorig jaar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi werd aangetroffen. "Daar hebben we ook extra maatregelen genomen, zoals die camera daar", wijst Beij. De plek op een andere manier afsluiten of omheinen, is geen optie. "Het is ook de waterwinplaats van de brandweer, die moet vrij blijven. Maar dat is nu onduidelijk, want het bord wat er hoort te staan ontbreekt."

Hoorn80 is onder de loep genomen. Door naar de andere bedrijventerreinen. Oversteken naar Verlengde Lageweg, langs d'Ampte en Nieuwe Steen. Het lijkt er allemaal rustig bij te liggen.

"Brand daar licht boven?"

Op naar bedrijventerrein Gildenweg in Blokker. "Daar gebeurt nogal wat", weet een ondernemer. Ook hier staan op meerdere plekken containers strak tegen het pand aan geplakt. "Brandt daar nu licht van een tv boven?" De bus staat even stil. Alle ogen scannen het gebouw. Een teken aan de wand. Wordt er illegaal bewoond? Beij is niet verrast. "Dat hebben we in het vizier en de gemeente is ingelicht." We rijden de hoek om. Het is flink donker, donkerder dan op de andere terreinen. Takken van bomen houden het licht van de lantaarnpalen tegen. "Dat moet gesnoeid worden zodat de lichtval weer goed is. Genoteerd op de lijst."

De bus keert de bocht om. Het volgende draagt zich aan. Er is een vermoeden van een wietplantage. "En dus vragen we ondernemers extra alert te zijn en als ze wat ruiken, dat te melden." Maar daar zit wel een spanningsveld. Waar ook angst heerst.

Beij: "Ondernemers willen nog weleens wegkijken. Bang dat hen persoonlijk wat wordt aangedaan. En daarom zijn wij er ook." Door anoniem te melden, kan Parkmanagement er werk van maken. "Geregeld worden er invallen gedaan bij panden", weet Beij. Zo werd er kort geleden nog in een loods op Hoorn80 een hennepkwekerij opgerold.

Weet aan wie je verhuurt

Strenger zijn als het gaat om veiligheid is nodig, vindt de parkmanager. En daar zien ze ook een rol voor de pandeigenaren in weggelegd. "We willen ernaar toe dat eigenaren zelf meermaals per jaar even binnenlopen bij hun huurders om te kijken wat er in het pand gebeurt", zegt Beij.

Een eerste aanzet daarvoor is gemaakt, begin oktober ondertekenden de burgemeester van Hoorn en Parkmanagement Hoorn het convenant om criminaliteit nog beter en vooral ook zichtbaarder aan te pakken. Een proef, die voor twee jaar loopt op bedrijventerreinen De Oude Veiling, Westfrisia en Zevenhuis.