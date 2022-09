Gevonden menselijke resten op bedrijventerrein Hoorn zijn van Sumanta Bansi

De menselijke resten die dinsdag werden gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geïdentificeerd. Uit onderzoek blijkt dat het inderdaad gaat om het lichaam van Sumanta Bansi. "Haar ouders blijven ook na dit nieuws achter met veel vragen", reageert advocaat Maartje Schaap.

De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn werd in juli 2022 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het laten verdwijnen van haar zwangere lichaam. Sumanta verdween in februari 2018 uit haar woonplaats in Hoorn. Ze had een geheime relatie met Manodj en was in het jaar van haar verdwijning voor de tweede keer zwanger van hem. Het jaar daarvoor pleegde ze onder druk van de familie B. abortus. Maar deze keer was ze van plan het kindje te houden. Vader en zoon Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta spoorloos en werd nooit meer wat van haar vernomen. De politie ging uit van een misdrijf en wees Manodj en zijn vader Dwarka B. aan als verdachten. De afgelopen jaren heeft de politie op verschillende plekken gezocht naar het lichaam van Sumanta, maar telkens werd er niets gevonden. Haar lichaam werd eergisteren gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn, de plek die Manodj eerder die dag heeft aangewezen.

Quote "De onzekerheid is weg en nu kan een proces van rouw beginnen" Advocaat Maartje Schaap

De advocaat van de ouders van Sumanta, Maartje Schaap, laat weten dat haar familie geschokt is door het nieuws. "Het is een emotionele rollercoaster. Ergens hadden ze het zien aankomen, gezien de voorgeschiedenis, maar deze bevestiging komt erg binnen." De familie blijft achter met veel vragen. "De onzekerheid is weg en nu kan een proces van rouw beginnen. Maar we weten nog steeds niet wat er is gebeurd, hoe haar lichaam daar terechtkwam en wie er bij waren betrokken." Laatste rustplaats Politie en OM doen verder onderzoek in deze zaak. In belang van het onderzoek worden er op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Haar ouders willen het lichaam van Sumanta een laatste rustplaats in Suriname geven. "Dit kan vanwege het onderzoek nog wel even duren, maar we zijn achter de schermen aan het uitzoeken op welk termijn we dat kunnen regelen."