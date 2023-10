Rechtbank: Schiphol niet aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid bagagelosser

Een voormalig bagagesjouwer heeft van de rechter ongelijk gekregen in een zaak die hij had aangespannen tegen Schiphol. Door het zware werk op Schiphol is de man arbeidsongeschikt geraakt, maar de rechter vindt niet dat de luchthaven aansprakelijk is voor het feit dat hij niet meer kan werken.

De man werkte vanaf 2007 tien jaar lang als bagageafhandelaar en lader en losser van vrachtvliegtuigen voor meerdere afhandelingsbedrijven. De rugklachten waarvoor hij zich in 2017 ziek meldt, zijn letterlijk het begin van het eind. Twee jaar later wordt hij namelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij stelde het afhandelingsbedrijf waarvoor hij destijds werkte aansprakelijk voor een 'concreet incident' waarbij zijn rug was beschadigd. Dat bedrijf vergoedde de schade, maar daar nam de man geen genoegen mee: hij was van mening dat ook Schiphol verantwoordelijk was voor het veel te zware werk dat hem zijn rug had gekost. Concurrentie Volgens de voormalig bagagesjouwer heeft Schiphol weinig tot niets gedaan om de (zware) omstandigheden waaronder hij jarenlang heeft gewerkt te verbeteren. Door te veel grondafhandelingsbedrijven op de luchthaven toe te laten, zou Schiphol bovendien een concurrentiestrijd hebben aangewakkerd die resulteerde in lage lonen en ziekmakende omstandigheden.

Omdat de luchthaven daar zelf van zou hebben geprofiteerd, is óók Schiphol aansprakelijk voor de schade aan zijn rug en zijn arbeidsongeschiktheid, bepleitte de man. Schiphol erkent dat de arbeidsomstandigheden bij grondafhandelingsbedrijven ondermaats zijn en chronische klachten op de loer liggen, maar ontkent aansprakelijk te zijn. De luchthaven zou zelf niet hebben geprofiteerd van de lage prijzen. De rechter geeft Schiphol gelijk in het vraagstuk rond de aansprakelijkheid: de luchthaven is niet verplicht 'om de arbeidsomstandigheden of naleving of Arbo-voorschriften van het bagage- en vrachtpersoneel actief te controleren'. Dat is primair de verplichting van de afhandelingsbedrijven, oordeelt de rechtbank. Massaclaim De man is niet de enige die lichamelijke klachten heeft overgehouden aan zijn werk als koffersjouwer. Meer dan 400 medewerkers trokken vorig jaar aan de bel bij een FNV-meldpunt, waarna de vakbond begin dit jaar aankondigde namens hen naar de rechter te stappen. In die zaak stelt FNV de afhandelingsbedrijven aansprakelijk voor de lichamelijke klachten van het personeel.

De zaak moet nog voorkomen, maar FNV-advocaat Daphne van Doorn schat de kans dat de bagagesjouwers aan het langste eind trekken hoog in. "Het is duidelijk dat werkgevers nalatig zijn naar de medewerkers, omdat ze weten dat het werk te zwaar is. Dat heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar ook geconstateerd", zei ze destijds. Na eerdere waarschuwingen krijgen de afhandelingsbedrijven sinds vorige maand inderdaad boetes, die oplopen tot 65.000 euro per maand. De Arbeidsinspectie vindt dat de bedrijven te weinig doen om het werk voor hun personeel te verlichten. Zodra er voldoende tilhulpen en andere machines beschikbaar zijn, worden de boetes geschrapt. Lichter werk Naar aanleiding daarvan dienden Schiphol en de afhandelingsbedrijven een plan in om het werk te verlichten. Momenteel is op ongeveer de helft van de werkplekken een tilhulp beschikbaar, in maart volgend jaar moeten alle werkplekken van zo'n robot zijn voorzien. Uiteindelijk moet het werk nóg lichter worden, want op Schiphol wordt gewerkt aan een volledig geautomiseerde bagagehal. Die moet uiterlijk over twee jaar in gebruik worden genomen.