Overbelaste ruggen en knieën: koffersjouwers Schiphol slepen werkgevers voor de rechter

FNV was een speciaal meldpunt gestart om klachten over het fysiek zware werk te verzamelen. Het gaat om medewerkers die al jarenlang op Schiphol werken en koffers laden en lossen in de bagagekelders of vliegtuigen. "De klachten zijn ontstaan door een combinatie van zwaar werk en een enorme onderbezetting, met grote werkdruk tot gevolg", zegt FNV-bestuurder David van de Geer.

Van De Geer: "Jarenlang is het bij Schiphol alleen maar gegaan over ongebreidelde groei, ten koste van alles. Letterlijk over de ruggen van deze medewerkers, gingen de kosten naar beneden en de winsten omhoog."

FNV wil de werkgevers van het personeel, de afhandelingsbedrijven op Schiphol, aansprakelijk stellen. Op Schiphol werkt een groot deel van de medewerkers bij bedrijven die door Schiphol of de luchtvaartmaatschappijen worden ingehuurd.

Grote kans op winnen

De bond denkt een grote kans te maken om een rechtszaak te winnen. "Het is duidelijk dat werkgevers nalatig zijn naar de medewerkers, omdat ze weten dat het werk te zwaar is. Dat heeft de arbeidsinspectie vorig jaar ook geconstateerd. Het is dan makkelijker om de rechter er van te overtuigen dat de klachten van de mensen komen door het werk op de luchthaven", aldus de advocaat van FNV, Daphne van Doorn.