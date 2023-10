Luguber tafereel op strand: tientallen dode en zieke vogels

Een dode vogel op het strand is voor Derper Marco Snijders gesneden koek. Maar tientallen dode of bijna-dode alken en zeekoeten op het strand tussen Heemskerk en Kamperduin: daarvan stond zelfs de gepokte en gemazelde jutter te kijken.

"We hebben er vijftig geruimd", vertelt Snijders tegen NH, "en dit is nog maar de helft." Snijders meldde de dieren bij 'alle instanties'. "Normaal gesproken hebben we contact met Naturalis (onderzoeksinstituut, red.) als zoiets gebeurt, want het is natuurlijk vreemd dat het zo veel vogels zijn."

Ook in Pieterburen

Want het zijn er veel meer dan alleen de vogels in onze provincie, meent Snijders. Van zijn collega's in Pieterburen hoorde hij ook verhalen over dode vogels op het strand. "Er zijn verschillende meningen over: van vogelgriep tot uithongering. Maar er is maar een iemand die dat kan bevestigen, en dat is een arts."

Een beheerder van het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg in Haarlem liet eerder aan NH weten er inderdaad veel meldingen binnen komen van zieke vogels en dat er in ieder geval geen sprake is van vogelgriep.