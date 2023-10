Geen pinguïns, maar wel veel zieke alken en zeekoeten op het strand gevonden

Een beheerder van het Vogelhospitaal legt uit dat er inderdaad veel meldingen komen over de zeevogels. "Pinguïns komen hier natuurlijk helemaal niet voor. Het zijn zeekoeten en alken, die ziek, uitgehongerd en van slag zijn. Het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Waarschijnlijk zijn ze door de wind of harde stroming op de verkeerde plek terecht gekomen."

Direct hulp inschakelen

Wie zo'n vogel vindt, kan het best direct de Dierenambulance bellen of de vogel naar het Vogelhospitaal in Haarlem brengen, vervolgt de beheerder. Zelf oppakken kan veilig, maar bij twijfel moet je toch even de Dierenambulance bellen.

"Het is in ieder geval geen vogelgriep, maar die vogels horen niet aan land. Ze leven en jagen op zee. We krijgen nu veel gestrande zeekoeten en alken binnen die zwaar onderkoeld zijn. Gisteren waren het er alleen al zeven. Ze hebben echt meteen onze hulp en zorg nodig!"

Medewerkers van het Vogelhospitaal in Haarlem zijn vandaag zelf ook het strand opgegaan om zich over de vogels te ontfermen.