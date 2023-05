Vogelhospitaal Haarlem zoekt met spoed vrijwilligers, 'maar door vogelgriep moeilijke puzzel'

Het Vogelhospitaal in Haarlem is met spoed op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de zorg van gewonde vogels. Door het broedseizoen en het lekkere weer dat voor de deur staat, verwacht Vogelhospitaaleigenaar Wiebe Boomsma komend seizoen een grote aanwas van vogels die hulp nodig hebben. De vrijwilligersschaarste is elk hoogseizoen een probleem, "maar dit jaar zijn mensen vooral heel bang voor de vogelgriep, dan voelen zij zich onveilig". En dus wordt een moeilijke puzzel verwacht.

De meest voorkomende ongelukken gebeuren met katten en in het verkeer, volgens Boomsma. "Vooral veel jonkies zijn kattenslachtoffers. Er gebeuren helaas ook veel aanrijdingen en er zijn veel raamslachtoffers; vogels die tegen een raam aanvliegen en naar beneden storten", vertelt de eigenaar.

'Dat is natuur'

Wel benadrukt hij dat er alleen vogels worden opgevangen die door mensen - of huisdieren van mensen - worden veroorzaakt. "Als een vogeltje is gepakt door een roofvogel gaan we die niet redden en verzorgen, dat is gewoon de natuur."

Momenteel worden er zo'n 250 vogels opgevangen in het hospitaal. "Vooral watervogels, omdat we hier dichtbij het strand zitten." In het laagseizoen worden er zo'n twee á drie vogels per dag binnen gebracht, maar in het hoogseizoen ligt dat rond de zestig per dag.

"We verwachten in de maanden mei en juni zo'n 700 tot 800 vogels op te vangen." In totaal vangt de opvang zo'n 3000 vogels per jaar op, waardoor de opvang op een drukke dag zo'n zeven vrijwilligers nodig heeft.