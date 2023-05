Vogelgriep teistert West-Friesland: "Geen idee hoelang het nog duurt"

"We maken minimaal 3 tot 4 keer per week een ronde. Het enige wat je kan doen is zo snel mogelijk de vogels ruimen en hopen dat virus uitraast", aldus boswachter Roelf Hovinga. Waar het vorig jaar vooral de Noordzee- en Waddenzeekust was dat werd getroffen, is nu dus West-Friesland aan de beurt.

"We hebben helaas al een aantal jaar achter elkaar ervaring met de vogelgriep. In de omgeving van Den Helder hadden we vorig jaar onder meer 1.100 dode Kokmeeuwen en Visdieven. Van de Grote Sterns rondom Texel is toen mogelijk 75 procent weggevaagd. Komende maand moet duidelijk worden hoeveel er van de populatie er nog is."

Tot 10 dode vogels per zoektocht

In West-Friesland zijn het er nog niet zoveel, maar de Kokmeeuwen hebben het zwaar. Bij de waterberging in Twisk, Kerkepolder in Wognum en de Kolk van Dussen in Aartswoud zijn al meer dan 100 dode Kokmeeuwen geruimd. "En dat op een totaal van 700 tot 800. We vinden er 5 tot 10 per keer dat we zoeken", legt de boswachter uit.

Hoe het kan dat West-Friesland nu ineens getroffen wordt, is moeilijk te zeggen. "Eén zieke vogel is al genoeg. Het lijkt erop dat alle zwakkere vogels in het getroffen gebied van vorig jaar nu weg zijn. En dat plekken die toen gespaard zijn gebleven nu aan de beurt zijn."

Vogelgriep hele jaar door

Waar de vogelgriep voorheen alleen in de winterperiode voorkwam, en alleen bij vogels die overwinterden, zorgt het virus al een paar jaar continu voor problemen, vertelt Hovinga. "Sinds vorig jaar treft het ook broedvogels in ons eigen land. Dan vind je nesten met dode oudere vogels op de eieren. Dat is heel triest en pijnlijk."

Behalve dat de vogelgriep niet meer verdwijnt, muteert het virus ook. "Onderzoekers zijn ook bang dat het makkelijker overslaat op zoogdieren, ook op mensen."

Voor de boswachter reden genoeg te waarschuwen uit de buurt van dode vogels te blijven. "Zeker als je er meer ziet, kan je ervan uit gaan dat het vogelgriep is. Wij hebben er speciale handschoenen, ontsmettingsmiddelen en zelfs complete pakken voor. Dus blijf zelf uit de buurt, maar ook met honden."

Regie nodig: 'Dweilen met de kraan open'

Als advies geeft hij om de beheerder van het gebied te bellen om in actie te komen. Al is er op dat gebied nog flink wat te winnen. "Ik heb meegemaakt dat wij in onze natuurgebieden alles zo snel mogelijk probeerden op te ruimen, maar dat ze op de velden naast ons bleven liggen. Waar bollenboeren geen idee hebben wat er aan de hand is."

Hovinga vindt dat iemand de regie moet nemen. "Wij kunnen dat er nu niet bij hebben. Maar het moet wel opgelost worden, anders is het dweilen met de kraan open."