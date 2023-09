Veertig herstelde meeuwen van het Vogelhospitaal vliegen hun vrijheid tegemoet

Veertig meeuwen van het Vogelhospitaal in Haarlem zijn vanmiddag losgelaten op het strand bij IJmuiden. De dieren zijn bij de opvang binnengebracht als kuiken of als verkeersslachtoffer. Nu zijn ze hersteld van hun verwondingen en is het tijd om hun vleugels uit te slaan in de vrije natuur. "Ze hebben het goed bij ons, maar hier in het wild horen ze thuis", vertelt beheerder Wiebe Boomsma.

Meerdere vrijwilligers van het vogelhospitaal en van de dierenambulance zijn naar het strand gekomen om het mooie en voor hen toch wel emotionele moment te aanschouwen. Bij het openen van de achterklep blijven de meeuwen echter stoïcijns zitten. "Door de harde wind is het vooral voor de jonkies nog spannend", aldus Boomsma. Tekst gaat door onder de video.

Na enig aan moedige vliegen de meeuwen uit de auto - NH Nieuws

Ongeveer een uur lang kijken de vrijwilligers op het strand hoe 'hun' vogels één voor één de auto verlaten. "Dit is ook leuk aan meeuwen ze hebben een eigen wil", lacht Nancy Slot vrijwilligster bij het Vogelhospitaal. Nadat de meeuwen allemaal zijn uitgevlogen, kijkt Boomsma tevreden naar de groep die een klein stuk verder is geland. "Het is leuk om te zien hoe ze met de wind om gaan en met schelpjes spelen. Net een klein kleuterklasje dat je hier loslaat." Slecht imago Bij de meeste mensen hebben de meeuwen en slecht imago. Volkomen onterecht vindt Slot. "Ik vind het mooie beesten met grote vleugels. Ze zijn slim en hebben een eigen wil. Dat ze slecht gedrag vertonen komt alleen door de mens. Ik heb er vandaag 25 opgetild en in de auto gezet. En ik heb maar één schrammetje op mijn hand, in principe doen ze ons mensen geen kwaad."

"Als jij een tientje op straat ziet liggen raap je dat toch ook op?" Nancy Slot, vrijwilligster vogelhospitaal

Dat ze op straat afval openmaken en eten pakken, vindt ze ook geen probleem. "Als jij een tientje op straat ziet liggen, raap je dat toch ook op? Daarnaast laten wij, mensen, het afval slingeren, voor de meeuwen is dat eten. Ze zijn slim genoeg om te weten wat wij in vuilniszakken op straat stoppen en maken de zakken daarom open."

Foto: hand Nancy Slot - Maurice Blaauw