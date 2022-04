Vogelhospitaal heeft nu het hele jaar door last van vogelgriep: "Hoop extra gedoe"

Niet alleen in de winter, maar sinds vorig jaar woedt er ook in de zomer vogelgriep. Ook zijn er veel meer soorten besmet: een groot probleem voor het Vogelhospitaal in Haarlem, dat wilde vogels in nood opvangt. "Vrijwel alle vogels die binnenkomen, moeten eerst tien dagen in quarantaine. Die ruimte hebben we niet."

Twee patiëntjes in de quarantaine. - Vogelhospitaal

Wiebe Boomsma is een van de twee beheerders van het Vogelhospitaal. Het 'ziekenhuis' vangt jaarlijks zo'n 4500 vogels in nood op. De piek van de opvang ligt tussen mei en september, omdat veel jonge vogeltjes dan uit nesten vallen en in het hospitaal worden opgevangen.

Quote "Risicovogels moeten eerst tien dagen in quarantaine" Wiebe Boomsma, vogelhositaal

Voor de instelling is het voornaamste probleem met de vogelgriep dat de ziekte niet meer weggaat en er veel meer vogels besmet zijn dan normaal. "Daardoor moeten alle risicovogels zoals watervogels, aaseters kraaiachtigen en roofvogels bij binnenkomst eerst in quarantaine, zodat ze andere vogels hier niet kunnen besmetten", zegt Boomsma. Ruimte Het Vogelhospitaal heeft alleen te weinig ruimte om de nieuwe beestjes te isoleren. Als oplossing worden meerdere vogels nu samen apart gezet. "Mocht er een vogel uit dat groepje besmet zijn, dan zijn waarschijnlijk ook de andere beestjes besmet. Dat is dan heel vervelend voor het groepje, maar we kunnen niet anders", aldus Boomsma. "Dit is de enige manier om het aan te kunnen. We hebben eigenlijk nog een vogelhospitaal nodig, maar dat kan al helemaal niet." Van dier op mens Naast de beperkte quarantaineruimte is er een tweede probleem: de veiligheid van de verzorgers. "Vogelgriep is een zoönose en kan overgaan van dier op mens", vervolgt Boomsma. "Wij werken met handschoenen, mondmaskers, schorten en laarzen. Dat zijn wegwerpproducten en kost een hoop extra geld. En zowel in de vrijwilligers als financiële middelen zitten we niet breed." Tekst gaat door onder de foto.

Het badhuis dat momenteel dienst doet als quarantaine. - Vogelhospitaal

Er zijn volgens Boomsma verschillende variaties van de voor vogels zeer besmettelijke griep. "Bij de variant die afgelopen winter rondwaarde, krijgen de vogels snel neurologische klachten. Ze schudden en draaien met hun kop, kunnen niet meer eten en gaan uiteindelijk dood."

Quote "Let op je hond, ook die kan het krijgen" Wiebe Boomsma, vogelhospitaal

Tot dusver heeft het Vogelhospitaal de ziekte redelijk buiten de deuren kunnen houden. "Wel moet het hoogseizoen voor de opvang nog aanbreken. Het wordt komend jaar dus heel spannend", zegt Boomsma. "En als mensen vogels zien die met hun kop schudden, blijf er dan uit de buurt en bel de dierenambulance. Maar denk ook aan je hond of kat want ook die kunnen het krijgen." Sneltests Verder is het mogelijk om vogels te vaccineren, iets wat makkelijk gaat bij "dieren in de gehouden situatie zoals thuis of een dierentuin. Maar wij werken met wilde vogels dus dan heeft vaccinatie eigenlijk geen nut of je moet ze allemaal gaan inenten, maar dat is onmogelijk", reageert de vogelverzorger. Sneltests voor vogels zouden wel soelaas kunnen bieden. "Dan kunnen we meteen bij binnenkomst vaststellen of een vogel besmet is en hoeft niet iedere vogel tien dagen in quarantaine. Wat aan ruimte erg zou schelen."