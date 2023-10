Jutters reageren op nieuw gemeentehuis Willemsoord: "Het lijkt een ziekenhuis"

Na jaren van discussie, ontevredenheid en vervolgens verbouwing, is het gemeentehuis in Willemsoord dan nu toch eindelijk geopend. Deze week kregen inwoners van Den Helder de mogelijkheid om het toch wel omstreden pand van binnen te bekijken. De reacties zijn wisselend: "De oude elementen vind ik mooi."

De gemeente heeft haar intrek genomen in het pand en ook de inwoners van de stad komen nu binnendruppelen om een rijbewijs aan te vragen of een paspoort te verlengen. Het is 'wel even wennen', zegt een bezoeker over het gebouw.

De wisselende reacties zijn wellicht geen verrassing na de ruim twintig jaar aan discussie die aan de renovatie voorafging. Toenmalig CDA-raadslid Harmen Krul zei er in 2018 over: "De discussie begon rond mijn geboorte." Verschillende mogelijkheden en plannen passeerden in die twintig jaar de revue en vele plannen werden ook weer afgelast.

Zo verdween rond 2012 het plan om een nieuw gemeentehuis te bouwen bij het station, of om in het voormalig postkantoor het gemeentehuis in te richten. In 2016 kwam voor het eerst Willemsoord als optie op tafel.

Terwijl de discussie voortduurde over nieuwbouw, verbouw of verhuizing, moest de gemeente in 2018 echt het pand aan de Drs. F. Bijlweg verlaten. Het klimaat in het pand, een voormalig bejaardentehuis, was niet leefbaar meer: het was te klein en het lekte.

Willemsoord, maar onder protest

In 2019 werd vervolgens ingestemd met Willemsoord als nieuwe locatie. Met 21 stemmen voor en acht tegen, was de coalitie tevreden over het resultaat. Vanuit de rest van het college kwam alsnog een negatief geluid naar voren. PVV, Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 maakten zich zorgen over het besluit van de raad. PVV voorspelde een 'financiële uitglijder' en een 'lange rechtsgang.'

Aan de andere kant kwamen positieve geluiden vanuit CDA, PvdA en VVD, Beter voor Den Helder, de Senioren Partij en de Stadspartij.