Laatste 'aanval' op plan voor Helders stadhuis Willemsoord: "Het kan veel goedkoper"

DEN HELDER - De stichting Behoud Helders Erfgoed op rijkswerf Willemsoord probeert het nog één keer. De stichting heeft een oud plan uit de kast gehaald om te voorkomen dat zo'n vierhonderd ambtenaren zich definitief vestigen op een monumentaal nautisch terrein. "We kunnen straks geen kant meer op."

Wethouder Michiel Wouters tuurt trots naar binnen bij Gebouw 66 op de oude Rijkswerf. De knoop is na jaren politieke discussie eindelijk doorgehakt: "Hier moet het gaan gebeuren. In de Napoleontische tijd was dit al het nautische hart van de stad. Dat willen we terug. Wij werken vanuit dit Nautische Hoofdkwartier, zoals we het noemen, verder aan de opbouw van de stad."

De stichting Behoud Erfgoed Den Helder laat het er niet bij zitten. Paul Schaap: "We hebben hier in opdracht van de gemeente een nautisch kwartier ontwikkeld. En nu worden hier vierhonderd ambtenaren neergezet. Dat is de doodsteek voor dit pareltje."

'Goedkoper'

De kosten voor het nieuwe gemeentehuis op Willemsoord liggen rond de 30 miljoen euro. Schaap: "Wij hebben een oud plan opgedoken dat voor éénderde van die prijs en op steenworp afstand van het oude stadhuis kan worden gebouwd. Het is energiezuinig, goed bereikbaar voor iedereen en heeft meer dan voldoende parkeerruimte."

2022

Behoud Erfgoed Den Helder wil het plan binnenkort weer indienen, maar wethouder Michiel Wouters geeft het weinig kans: "Er blijft juist voldoende ruimte voor historische, nautische activiteiten en er komen heel veel extra parkeerplaatsen. Het besluit van de gemeenteraad is duidelijk. Het nieuwe bestuurscentrum moet hier komen en zo snel mogelijk. Eind 2022 zitten het gemeentebestuur en de ambtenaren hier."