Stadhuis blijft heet hangijzer in Den Helder: "Jammer dat er nog zo veel tegenstand is"

Het besluit is drie jaar geleden al genomen en de voorbereidingen voor de bouw van het stadhuis zijn zelfs al gestart, maar toch vinden veel bewoners van Den Helder dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Driekwart van de inwoners zei onlangs, in een onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas, tegen de verhuizing van het stadhuis naar de oude rijkswerf Willemsoord te zijn. "Als de beeldvorming zo is, dan is het zo", vindt verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters. "Maar ik het betreur het wel. Jammer."

Office Winhov en Van Hoogevest Architecten

Het was in 2018 één van de speerpunten van het nieuwe college van Den Helder: na tientallen jaren van praten moest er eindelijk eens een besluit worden genomen over het stadhuis. Tot eind jaren 80 was het stadhuis gevestigd aan de Kerkgracht, totdat er een grotere locatie nodig was. Die werd gevonden in het voormalige bejaardentehuis Zuider-Horn aan de Drs. F. Bijlweg. Maar na daar jaren te hebben gezeten, was dat pand ook nodig aan vervanging toe. Het gebouw was te slecht om nog langer in te werken. De klimaatbeheersing was niet goed, het was er te klein en het lekte. De ambtenaren verhuisden daarom in 2018 tijdelijk naar het bedrijventerrein Kooypunt. Het publieksdeel bleef vooralsnog wel aan de Bijlweg en verhuisde later naar het oorspronkelijke stadhuis aan de Kerkgracht. Hoofdpijndossier In februari 2019 lag er een voorstel klaar om de gemeente onder te brengen in twee panden (gebouwen 66 en 72) op de oude rijkswerf Willemsoord. De raad ging hiermee akkoord. Het moest een einde maken aan het 'hoofdpijndossier', zoals het door sommigen werd genoemd. Tegenstanders van het plan wilden zich hier niet bij neerleggen. Onlangs nog werd in een kritische advertentie de aanval geopend op de huidige coalitiepartijen. In de advertentie staat dat de zeven partijen 'de Helderse burger op zeer ondemocratische wijze monddood' zouden hebben gemaakt, zo schreef het Noordhollands Dagblad eerder deze week.

Quote "De wijze waarop besloten werd het stadhuis op Willemsoord te plaatsen, getuigt van weinig inlevingsvermogen naar de burger" Bewonersonderzoek gemeente Den Helder, begin 2020

De tegenstanders laten dus duidelijk van zich horen, en ook onder veel andere bewoners is weinig steun voor de verhuisplannen van de gemeente naar Willemsoord. Zo gaven mensen begin 2020 in een bewonersonderzoek van de gemeente al aan dat ze het gevoel hadden dat er niet naar ze werd geluisterd. "De wijze waarop besloten werd het stadhuis op Willemsoord te plaatsen, getuigt van weinig inlevingsvermogen naar de burger. Als je hierover al een vraag stelt, dan is het antwoord 'Dit is besloten en het gaat door'." En ook uit het onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas blijkt dat een grote meerderheid tegen de verhuizing is. Driekwart vindt het geen goed plan. En op de vraag welk thema zij ziet als belangrijk 'heet hangijzer' voor de verkiezingen antwoordt het merendeel: het stadhuis. Beeldvorming Wethouder Michiel Wouters wijdt de negatieve opinie onder de inwoners aan de beeldvorming die is ontstaan in de media. "Dan ging het over dat het te duur was, dat het op de verkeerde plek komt te staan, of dat daar andere dingen juist niet komen. Als dat regelmatig verschijnt, dan gaan mensen er vanzelf in mee. Maar vraag je de gemiddelde inwoner naar zijn of haar mening, dan zal die zeggen dat het ze weinig uit zal maken." "Neemt niet weg dat deze beeldvorming er wel is. Jammer, en dat betreur ik." Wouters wil daarbij benadrukken dat het besluit volgens de regels is genomen: "Er wordt gezegd dat het niet-democratisch was, of dat we een niet-integer college hebben. Maar dit was een democratisch genomen besluit. Er waren drie scenario's. Dit was niet eens de goedkoopste, maar wel die het best binnen de plannen van de ontwikkeling van de binnenstad paste."

Quote "Er staat nu 27 miljoen euro voor het stadhuis en daarvoor gaan we het ook doen" Wethouder Michiel Wouters

Het argument dat met het stadhuis niet alles kan doorgaan, vindt Wouters niet valide. "Alles wat de museumhaven organiseert, kan doorgaan. Dat het niet wordt geaccepteerd, is niet zo." En dat het meer geld gaat kosten dan is begroot, is volgens Wouters ook niet zo. "Vanwege de coronapandemie en duurdere materialen hebben we aanvullend krediet aan moeten vragen. Er staat nu 27 miljoen euro voor het stadhuis en daarvoor gaan we het ook doen." De wethouder geeft wel aan dat ook andere zaken niet worden vergeten: "We moeten ook goed zorgen voor de bereikbaarheid en de parkeergelegenheden van het nieuwe stadhuis." Als 'bijvangst' ziet Wouters dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blij is dat er een nieuwe bestemming is voor de panden (gebouw 66 is een rijksmonument, red.). "Gebouw 66 werd niet verhuurd, 72 was niet verkocht terwijl het wel te koop stond. Ze stonden eigenlijk te verpieteren. Nu worden ze verbouwd en vernieuwd en zijn ze voor de komende jaren gered." Stadhuiskranten Door de pandemie konden bewoners eerder nog niet voor bijeenkomsten worden uitgenodigd. In de plaats daarvan kwamen 'stadhuiskranten'. De gemeente geeft aan dat er wordt nagedacht hoe aan de inwoners meer kan worden getoond van wat er gebeurt. Wouters is ervan overtuigd dat over een paar jaar, als het stadhuis eenmaal is gevestigd op Willemsoord, de publieke opinie zal veranderen. "Ik denk dat er over een jaar of vijf, als er misschien nog wel een architectonische prijs is vergeven, het beeld heel anders is."