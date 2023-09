Nieuw gemeentehuis Den Helder geopend: 'Representeert een nautisch stoere stad'

De bouw van een nieuw gemeentehuis in Den Helder heeft de laatste decennia al flink wat voeten in de aarde gehad, maar het is de gemeente toch gelukt om een nieuw onderkomen te realiseren. Sinds deze week werken de ambtenaren namelijk in de twee historische gebouwen 66 en 72 op de oude Rijkswerf Willemsoord, die compleet verbouwd en gemoderniseerd zijn. Een heugelijk moment voor wethouder Michiel Wouters.

Een echt 'hoofdpijndossier' van de gemeente Den Helder kan eindelijk definitief gesloten worden. Het nieuwe stadhuis op Willemsoord is namelijk af en alle spullen zijn verhuisd. Het nieuwe stadhuis bestaat uit twee gebouwen die schuin tegenover elkaar staan. In gebouw 66 kunnen inwoners langs voor een nieuw paspoort, is de trouwzaal en de raadzaal, en gebouw 72 is een volledige kantoorruimte voor alle ambtenaren van de gemeente.

De komst van een nieuw gemeentehuis is al jaren een groot discussiepunt geweest tussen bewoners en ambtenaren. Vooral over de plek en de wijze waarop de gemeente haar plannen besloot, is veel onenigheid geweest. "Op zich ook terecht, want iedereen moet zich er eigenlijk in herkennen. Maar ik vind het wel goed dat het nu afgerond is", vindt Michiel Wouters.

Terugkijkend op deze periode hadden er wellicht knopen eerder doorgehakt kunnen worden, maar toch vindt Wouters dat het niet 'te lang' heeft geduurd. "In de discussie binnen Den Helder had het niet eerder gekund", concludeert hij dan ook.

Scheuren

Waar wel nog vragen over zijn, zijn de scheuren in de noordelijke gevel van gebouw 66 die recent geconstateerd zijn. "Ik heb dat ook gelezen. Dit is natuurlijk een gebouw dat 200 jaar oud is. Je ziet ook in de omgeving: er is niet veel aangepast. Je ziet de oude stenen muren en de hele stenen constructie is ook oud. Daar zitten wel eens wat scheurtjes in, maar bouwtechnisch is dit allemaal begeleid en alles wat hier in zit is beoordeeld door de architect en externen. Dus het gebouw is absoluut veilig zoals het is", aldus Michiel Wouters.

Geen reden tot paniek dus volgens de wethouder. In plaats daarvan hoopt Wouters dat de inwoners gaan zien waarom er is gekozen voor de gebouwen 66 en 72 als nieuwe thuishaven voor de gemeente. "Dit is een stukje marine wat aan de gemeente is gegeven en representeert dus ook in sterke mate van wat we hier proberen uit te stralen: een nautisch stoere stad."