Toch 1,9 miljoen euro extra nodig voor bouw nieuw stadhuis Den Helder op Willemsoord

Nu al weet het college dat de begrote 25 miljoen euro niet voldoet, zo schrijft mediapartner Regio Noordkop. "Bij de aanbesteding blijken de kosten voor deze investering door de recente ontwikkeling van de kosten op de grondstoffenmarkt en in de bouw sterk gestegen te zijn. Een aanvullend krediet van 1,9 miljoen euro is daarom nodig", aldus het college.

Volgens wethouder Michiel Wouters zijn er twee verschillende zaken aan de hand, aan de ene kant negatief en aan de andere kant positief: "De kosten in de bouw zijn enorm gestegen, daar is echt veel aan de hand. Van de vijf inschrijvers op de aanbesteding hebben er twee uiteindelijk afgezegd vanwege een overvolle agenda. Er blijven er drie over waarvan één duidelijk het voordeligst is, maar nog steeds voldoet het oorspronkelijke budget niet. We kunnen nu eenmaal niet inleveren op het gebied van kwaliteit of het esthetische aspect."

Wel is er volgens de portefeuillehouder gekeken naar waar efficiënter kan worden gebouwd, maar de conclusie blijft gelijk: er is meer geld nodig.

Positief

Er is ook goed nieuws, volgens de wethouder. Positief is namelijk dat de rente is gedaald, waardoor de exploitatielasten binnen het budget blijven. "Dus de komende 40 jaar gaan we niet meer betalen dan het plan was", aldus Wouters. Hij betreurt het wel dat het zo loopt: "Als alles normaal gegaan was, waren we binnen het budget gebleven, maar dat is helaas niet het geval."