Oppositie krijgt geen steun voor uitvoeren onderzoek naar impact nieuwe stadhuis

De oppositie had gehoopt dat ze steun zou krijgen voor een motie die moest leiden tot een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het nieuwe stadhuis in Den Helder. Maar die werd verworpen door 20 tegenstemmen van de coalitiepartijen. Het voornaamste argument was dat het besluit over het nieuwe stadhuis allang was genomen.

De ingelaste raadsvergadering was gisteravond beladen en leidde tot veel discussie, aldus mediapartner Regio Noordkop. Centraal stond het mogelijke verlies van werkgelegenheid door de komst van het stadhuis naar Willemsoord.

Verschillende ondernemers uit Den Helder spraken in tijdens de vergadering. Allen uitten hun onvrede over de gemeente en de gang van zaken omtrent de ontwikkeling van de Helderse haven. Zij ondervinden in hun ogen onnodige beperkingen door de gemeente in de ontwikkeling van het havengebied en zien met de komst van het stadhuis deze beperkingen verder toenemen. Daarnaast werd geklaagd over de communicatie vanuit de gemeente. Er is volgens de ondernemers niks terecht gekomen van beloften over 'korte lijntjes' en vaste aanspreekpunten binnen het bestuur.

Werkgelegenheid

Deze onvrede bij de ondernemers is voor de oppositiepartijen aanleiding geweest om de extra raadsvergadering aan te vragen. Zij zijn bang dat ondernemers en daarmee de werkgelegenheid die zij met zich mee brengen zullen vertrekken uit Den Helder, wanneer zij moeten concurreren met de gemeente over de beschikbare ruimte op Willemsoord. Daarbij benoemde raadslid Carla Van Driesten specifiek het belang van de aanwezigheid van opleidingsbedrijven in Den Helder, om er voor te zorgen dat ook de jeugd werk kan vinden in Den Helder en daarom in de stad blijft wonen.

Het college van burgemeester en wethouders steekt de hand in eigen boezem wat betreft de communicatie richting de ondernemers. Dit moet beter in de toekomst. Echter, zij is van mening dat de problematiek die beschreven wordt niet bestaat en daarmee is de ophef onnodig. Het nieuwe gemeentehuis heeft volgens haar geen enkele invloed op de bedrijfsvoering van de gevestigde ondernemingen. Het beoogde gebruik van de gebouwen op Willemsoord voor het nieuwe stadhuis, een kantoorpand, is niet geluidsgevoelig en bij het ontwerp van het nieuwe stadhuis wordt rekening gehouden met het omgevingsgeluid.

