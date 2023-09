Vier prangende vragen over het nieuwe RIVM-rapport over Tata Steel

Waarom weer een rapport?

Er zijn een hoop rapporten geweest over Tata Steel en gezondheid in de IJmond in de afgelopen jaren. Over giftige stoffen in de regio bijvoorbeeld, medicijngebruik, en over de bescherming van burgers door de overheid tegen gezondheidsgevaren.

In de afgelopen twee jaar ging het RIVM ook steeds duidelijker naar Tata Steel wijzen als schuldige voor gezondheidsrisico's. In 2021 zei het RIVM voor het eerst: hoe dichter bij Tata Steel, hoe meer giftig stof er te vinden is.

Tekst loopt door.