Uitstoot van kankerverwekkende PAK's is volgens Tata Steel nu gehalveerd

Kort na wéér een rapport dat Tata-uitstoot schadelijk voor de omgeving noemt, zet het staalbedrijf er een goede prestatie tegenover: volgens metingen door een ingehuurd bureau komen er nu nog half zo veel kankerverwekkende PAK's van het bedrijfsterrein als in 2019.

Tata en filter - NH Nieuws

Daarmee vinkt Tata één van de doelen van de eigen Roadmap Plus af. Volgens dat plan brengt de IJmuidense staalgigant binnen enkele jaren de geluids-, geur- en stofoverlast voor de omgeving aanzienlijk terug. Of het genoeg is, zal moeten blijken. Het RIVM concludeerde in februari in een rapport naar neergedaald stof dat PAK in de IJmond grotendeels afkomstig is van de staalindustrie. Bovendien kwamen de metingen door het RIVM van PAK in de omgeving, niet overeen met de verwachte hoeveelheden op basis van uitstootgegevens van Tata Steel zelf. Voor PAK's waren de de gevonden hoeveelheden tot wel duizend keer groter dan verwacht. Hoe dat kan, dat zoekt Tata Steel nog uit in samenwerking met onder andere het RIVM en de provincie. Ook nodigt Marco Workel, directeur health, safety, security en environment bij Tata Steel "het bevoegd gezag uit deze PAK's-metingen van Tata extra te verifiëren", mochten zij dat nodig vinden. Tegelijk zegt hij vol vertrouwen: "Wij hebben vertrouwen dat het de juiste getallen zijn. Het externe bureau heeft ook zijn eigen reputatie en stempel die zij erop zetten. Wij denken vol vertrouwen te kunnen zeggen dat we die vijftig procent vermindering halen." Zie hier het interview met Workel. Tekst loopt door onder de video

Tata Steel PAK-reductie - NH Nieuws

In het laatste RIVM-rapport geeft het instituut als mogelijke reden voor de onderrapportage van PAK's door Tata Steel dat "in de emissieregistratie geen emissiegegevens van grof stof, PAK en andere stoffen beschikbaar zijn van de bedrijven Harsco Metals en Pelt & Hooykaas, die zich ook op het terrein van Tata Steel bevinden." Met andere woorden: misschien stoten Harsco en Pelt&Hooykaas wel heel veel PAK's uit, maar zijn die niet meegenomen in de metingen.

Wat zijn PAK's eigenlijk? Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) zijn "een groep organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. Ze worden bijvoorbeeld gevormd bij het aanbranden van eten (barbecueën), het stoken van houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook. PAK’s komen voornamelijk in het lichaam door voeding en inademing. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid", aldus de website van het RIVM. De eventuele gevolgen van frequente aanraking met PAK's zijn niet misselijk: "Het belangrijkste toxicologische effect van PAK’s is kanker", meldt het RIVM. "Bij hoge concentraties kunnen PAK’s ook negatieve effecten op de huid hebben en oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken."

Maar dat is volgens Workel nu wel het geval. Alle bedrijven op het terrein van Tata Steel tezamen zijn meegenomen in Tata's PAK-metingen van 2019 en nu, en de uitstoot is teruggebracht met vijftig procent. Overigens zijn eigen metingen van Tata Steel niet vrijbijvend: het bedrijf is wettelijk verplicht de eigen uitstoot te monitoren. Volgens de Roadmap heeft Tata vier maatregelen genomen om tot de PAK-vermindering te komen. In maart nam het bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe filterinstallatie bij de koudbandwalserij in gebruik.

Roadmapplan voor PAK's Tata Steel IJmuiden

Onlang geïntroduceerde filterinstallatie bij koudbandwalserij NH Nieuws / Thomas Jak Volgende

Reactie RIVM Het onderzoek naar de verschillen tussen de uitstootregistratie van Tata Steel en de gevonden hoeveelheden PAK en andere stoffen is nog in volle gang, zegt het RIVM. "Op dinsdag 31 mei vond onder leiding van de provincie Noord-Holland de tweede en laatste expertmeeting plaats. RIVM was daar een van de aanwezigen. Doel is om te praten over mogelijke verklaringen voor het 'gat'. Dat is geen onderzoek, maar zijn zogenaamde verkenningen", aldus een RIVM-zegsman. "Momenteel werkt de provincie aan een weergave van deze bijeenkomst, en die maakt de provincie op termijn openbaar, inclusief de onderliggende stukken, waaronder de presentatie van het RIVM. Daarnaast publiceren wij rond de zomer zelf óók een eigen notitie met mogelijke verklaringen voor het gat."