GGD-rapport: uitstoot Tata zorgt voor hart-en vaatziekten, niet de leefstijl van IJmonders

Directe omwonenden van Tata Steel IJmuiden hebben significant vaker last van hart- en vaataandoeningen en een hoge bloeddruk, dan mensen buiten de IJmond. Dat komt in ieder geval 'in beperkte mate' door fijnstofuitstoot van Tata Steel, meldt de GGD vandaag in Gezondheidsmonitor IJmond 2020. Dat is een nieuw rapport over 'hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in de IJmond'.

"Mogelijk hangt dit samen met de invloed van andere factoren op deze aandoeningen, zoals leefstijl", opperde de dienst toen. Nu wijst de GGD, in navolging van twee andere, vergelijkbare RIVM-rapporten in het afgelopen jaar duidelijker naar (de uitstoot van) Tata Steel als schuldige.

Het is een compleet andere bevinding dan de GGD in 2016 deed. Toen concludeerden de onderzoekers dat de bovengemiddelde hoeveelheid fijnstof in de in de IJmondse lucht waarschijnlijk niet de oorzaak was voor het bovengemiddeld aantal inwoners met hart- en vaataandoeningen.

In die plaatsen is de hoeveelheid fijn- en stikstof in de lucht het grootst. Dat zijn bekende veroorzakers van hart- en longaandoeningen. Hoe verder weg van Tata Steel, hoe beter de (ervaren) gezondheid is.

De bevindingen komen niet uit het niets: iets minder dan een jaar geleden constateerde het RIVM ook al dat van Tata Steel afkomstige PAK's en lood in grof stof dat neerdaalt in de IJmond voor een grotere kans op kanker en hersenschade zorgt, met name bij kinderen.

Ook hebben directe omwonenden van het fabrieksterrein een 'hogere kans op medicijngebruik' en voelen IJmonders zich minder gezond dan vier jaar geleden, terwijl mensen om de IJmond heen zich steeds gezonder voelen. Bovendien constateert de GGD dat de luchtkwaliteit in de regio wel beter is dan tien jaar geleden, maar nog steeds niet voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Tekst loopt door onder de afbeelding. In gebied 5 is de stof-, roet- en rookhinder het hoogst, zijn de zorgen het grootst en beoordelen inwoners hun gezondheid het minst vaak als goed. In gebied 1 zijn er bijna geen zorgen, of ervaren hinder en de gezondheid beter.

Slechts bijna driekwart van de directe buren van de fabrieken zijn of haar eigen gezondheid goed. Tien jaar geleden was dat nog 78 procent van de mensen. In dezelfde periode is dat percentage verder buiten de IJmond toegenomen van 79 tot 81 procent.

Vier op de tien inwoners van de dorpen direct naast Tata Steel, zoals IJmuiden en Velsen, hebben namelijk last van stof-, rook- en roetuitstoot van de hoogovens, en bijna net zoveel mensen maken zich zorgen om de woonsitatie als het gaat om gezondheid. Dat zijn er meer dan bij de vorige meting in 2016. Het element stankoverlast is het enige wat in 2012 als nóg erger dan nu werd beoordeeld.

Maar in hoeverre die stress precies van invloed is op de fysieke malheur, kan de GGD in dit onderzoek niet zeggen. Dát de hinder en zorgen er zijn, staat volgens de dienst buiten kijf.

Mogelijk is er nog iets anders dat zorgt voor problemen aan het hart of met de bloeddruk bij omwonenden van Tata Steel. Die problemen komen namelijk niet alleen vaker voor in IJmuiden, Velsen en Beverwijk-West dan op plaatsen buiten de IJmond. Ook komen die in de plaatsen rondom Tata Steel vaker voor dan tien jaar geleden.

Die longaandoeningen komen binnen de IJmond overigens niet vaker voor dan erbuiten, wat de GGD volgens het rapport op basis van de fijnstof in de lucht wel zou verwachten. Ook van chronische longaandoeningen is fijnstof namelijk een bekende oorzaak.

Voor het onderzoek deelden de onderzoekers Kennemerland op in vijf categorieën, aan de hand van de de hoeveelheid in de lucht aanwezige fijnstof door uitstoot van Tata Steel (zie afbeelding). Gebied 5 wordt 'het hoogste belast met fijnstof van de basismetaalindustrie', gebied 1 het minst.

Reactie Tata Steel

"Het welzijn en de gezondheid van de mensen in de omgeving, waar ook veel van onze medewerkers en hun families wonen, gaat ons aan het hart. Het staat buiten kijf dat een schone leefomgeving in ieders belang is. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en werken wij hard aan het verminderen van onze impact op de leefomgeving. We hebben een uitgebreid programma aan maatregelen (Roadmap Plus) en investeren honderden miljoenen euro’s in bijvoorbeeld het aanbrengen van stofschermen, filters en overkappingen. Het verminderen van emissies en overlast staat hierbij centraal."

"In het vandaag gepubliceerde rapport, dat kijkt naar de periode 2012-2020, zijn de effecten van de meeste van de maatregelen die we al genomen hebben nog niet zichtbaar. Nagenoeg alle maatregelen moeten in 2023 zijn afgerond en leiden tot een afname van de emissie van geur, stof en geluid. Dit moet onder meer zorgen voor 65% minder stofneerslag, 35% minder fijn stof uitstoot en 55% minder uitstoot van zware metalen. Samen met de keuze voor waterstof als energiebron moet dit ervoor zorgen dat we uiterlijk 2030 een groen en schoon staalbedrijf zijn."