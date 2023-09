Blauwe Moskee zamelt geld in voor slachtoffers Marokko en Libië: "Iedereen wil helpen"

Inzamelacties voor de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië zijn in volle gang. Zo geeft ook de Blauwe Moskee in Amsterdam West aandacht aan de aardbevingen en overstromingen tijdens het Vrijdaggebed en wordt er geld ingezameld. "Door één beving kan alles verdwijnen en heb je niks meer", zegt Omar Ellethy.

De meeste bezoekers die NH spreekt bij de Blauwe Moskee hebben geen directe familieleden die getroffen zijn. "Iedereen heeft wel familie in Marokko, maar niet iedereen is getroffen, gelukkig", vertelt Ellethy. Toch staan ze wel allemaal dichtbij mensen die wél getroffen zijn door de aardbevingen in Marokko. "De familie van een vriend van mij moest het huis uitrennen. Zij overnachtten uit angst een paar dagen op straat. Ze durfden niet eens meer naar binnen te gaan uit angst voor naschokken."

Direct effect

Iedereen uit de moskee wil graag helpen. "Wij moslims voelen bij zulke gebeurtenissen altijd de plicht om elkaar te helpen. Dat is ook een plicht in ons geloof. Dus je ziet direct iedereen doneren." En daar zie je direct "het effect van". "We hebben mensen in Marokko die direct beelden opsturen. Je ziet dat dingen worden gekocht, dat kinderen weer onder dekens slapen en dat tenten er tenten worden gebouwd. Dat geeft voldoening."

Naast geld zal de Blauwe Moskee komende zaterdag van 17:00 uur tot 22:00 uur ook spullen inzamelen. "We zamelen dekens, speelgoed, babyspullen zoals luiers en voeding in", zegt moskeeganger Adriaan Brouwer. "Het is ook handig om te weten wat je vooral niet moet doneren. Kleding hebben we niks aan, dan wordt het alleen maar een zooi daar."

Individuele acties

Meerdere moskeegangers die NH spreekt, hebben ook zelf inzamelacties georganiseerd, waaronder Ellethy. "Ik heb zelf ook een inzameling gestart en daar zag je ook dat iedereen direct doneerde. Ik heb 20.000 euro opgehaald in iets minder dan een week."

Positief

Toch zijn de natuurrampen volgens Ellethy niet alléén maar negatief. "Door deze gebeurtenis raak je er als moslim van bewust dat het leven en alles wat we hier hebben maar tijdelijk is. En dat alles binnen één seconde over kan zijn. Alle welvaart die je hebt - al ben je miljonair - kan door één beving verdwijnen en dan heb je niks meer", aldus Ellethy.