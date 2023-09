Hilversum doneert 20.000 euro voor hulpverlening Marokko na aardbeving

Bij de aardbeving in Marokko van afgelopen vrijdag zijn bijna 3.000 mensen omgekomen en raakten voor zover bekend zeker 2.500 mensen gewond.

De Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top laat op sociale media weten 'mee te leven met alle getroffenen in het aardbevingsgebied en met allen in onzekerheid over familie en dierbaren daar'.

Ongebruikelijk

Volgens het college van B&W is het niet gebruikelijk om vanuit de gemeente publieke middelen in te zetten voor hulpverlening in het buitenland. Meestal is dat een zaak voor de landelijke overheid. Maar vanwege 'de grote omvang van de Hilversumse gemeenschap van Marokkaanse origine' maken ze nu een uitzondering.

Die uitzondering was er eerder dit jaar ook bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarbij kwamen toen zo'n 50.000 mensen om het leven. De gemeente deed toen ook een financiële bijdrage voor hulpverlening.

Giro 6868

Het Rode Kruis heeft na de aardbeving in Marokko Giro 6868 geopend om de getroffenen te kunnen helpen. Er was gisteren al zo'n 3,8 miljoen euro opgehaald.