Beverwijkse actie voor slachtoffers aardbeving Marokko in volle gang

De eerste tasjes met spullen zijn al gebracht, maar dat is nog maar een beginnetje verzekert Mohammed Loukili. Hij is de coördinator van de Beverwijkse actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. "We gaan voor nuttige spullen en serieuze bedragen", zegt hij.

Als een tornado komt Mohammed Loukili het terrein van de moskee op stormen: "Er komt zoveel bij kijken", zegt de man die in het dagelijks leven een asbestsaneringsbedrijf leidt. Hij is sinds hij zaterdag bij de actie betrokken raakte met niets anders meer bezig.

"Je kunt je niet voorstellen hoe nodig het is om in te zamelen", zegt hij. Hij laat een filmpje en zien van een vriend in Marokko die hem huilend opbelt. "Kinderen onder het puin, verschrikkelijk. Ik zag een foto van een jongetje dat probeert te slapen naast het graf waarin zijn ouders kortgeleden zijn begraven, ik zat net met tranen in mijn ogen in de auto op weg hiernaartoe", vertelt Loukili.

Hij is voorzitter van de Moskee in Beverwijk en namens de verenigde hulporganisaties aangewezen de goederenstroom te coördineren. Loukili vertelt dat de organisatie opereert onder de vlag van 'fourth generation' een stichting die al bestond, maar nu wordt gebruikt om de hulpactie in onder te brengen.

Noodhulp en wederopbouw

De actie heeft twee doelen: ten eerste het bij elkaar brengen van geld en goederen om de eerste, acute nood te verhelpen en ten tweede geld inzamelen om op termijn de schade definitief te kunnen herstellen. De noodhulp moet volgende week maandag al op weg gaan naar het getroffen gebied.

Een grote transportonderneming uit de IJmond heeft volgens Loukili vrachtwagens toegezegd. "Het is zaak voor die tijd toestemming te krijgen om het land binnen te gaan", zegt Loukili die ervan overtuigd is dat zijn organisatie zo sterk staat dat die toestemming er komt.