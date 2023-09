Moskeeën zamelen na Vrijdaggebed geld in voor Marokko: "Krijgen enorm veel belletjes"

In Noord-Hollandse moskeeën wordt aanstaande vrijdag na het gebed (salat al-djuma) geld ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers van Marokko. “Alle vijftig Marokkaanse moskeebesturen hebben ingestemd met de actie, ook Alkmaar en Dijk en Waard doen mee”, vertelt Imad El Bouazzati van de Al-Mohsinien moskee in Langedijk.

In het getroffen gebied bij Marrakech wordt onder het puin nog gespeurd naar overlevenden. Tot nu toe staat het dodenaantal volgens de Marokkaanse autoriteiten op ruim 2.800 mensen.

“De dorpen in het Atlasgebergte zijn zwaar getroffen en dat gebied is amper toegankelijk”, zegt Imad El Bouzzati, secretaris van de moskee in Langedijk. “Veel mensen in ons netwerk komen daar vandaan, dus de Noord-Hollandse raad van moskeeën, zamelt via de vijftig aangesloten moskeeën geld in om te helpen met de heropbouw.”

‘Iedereen leeft mee’

Maar ook moskeeën die niet bij de Noord-Hollandse raad zijn aangesloten, zoals die in Heerhugowaard, doen mee met de inzameling. “We krijgen enorm veel belletjes van mensen die iets willen doen om te helpen. Wij mensen verschillen zo vaak van meningen, maar op zulke momenten leeft iedereen met elkaar mee.”

Het ingezamelde geldbedrag zal worden gedoneerd aan een stichting die actief is in het rampgebied. “We hebben gekozen voor het geven van een gelddonatie. Het is duurzamer en goedkoper om de benodigde goederen daar aan te schaffen in plaats van het vanuit Nederland te vervoeren.”