Aardbeving Marokko pijnlijk voor Hoornse Rick: "Nog steeds 16 dorpen onbereikbaar"

Hij kent het getroffen gebied in Marokko goed en er is iedere dag contact met zijn schoonvader, familie en vrienden, die ongeschonden bleef na de krachtige aardbeving. De Marokkaanse tragedie doet Rick Leeuwestein uit Hoorn veel pijn. "Het is mijn tweede thuis."

Daar waar veel West-Friese Marokkanen uit het noorden van het land komen, is Rick - sinds hij moslim is ook wel Tariq genoemd - in de afgelopen 13 jaar veel in het Atlasgebergte in het zuiden van Marokko geweest. Juist dat deel van het land probeert sinds afgelopen vrijdag, toen het werd getroffen door een aardschok, om te overleven. Tijdens de verschillende bezoeken aan zijn schoonfamilie raakte hij verknocht aan de soms afgelegen regio's, de gastvrijheid en de trots van de bevolking.

Schoonvader Brahim woonde in Nederland, maar keerde terug naar Marokko, waar hij in Tinghir woont, ten oosten van Marrakech. "Hij was vrijdag aan het eten in de bergen van Tizi-n-Tichka toen de aardbeving plaatsvond. De paniek was groot en iedereen rende de straat op. Het was een drama. Gelukkig viel de schade daar mee. De grootste klappen zijn ten zuiden van Marrakech gevallen."

Afgelegen dorpen

Rick: "Daarna belde hij snel familie en bekenden. Broers van hem, die in Marrakech wonen, maar ook bekenden uit het getroffen gebied. Daar zijn veel afgelegen dorpen, die geïsoleerd leven. In huizen die gebouwd zijn van leem en aarde. Fatsoenlijke toegangswegen zijn er niet of nauwelijks. Dat is voor toeristen misschien mooi om te zien, maar voor die mensen daar is het leven hard en ruig. Een strenge winter is daar echt een uitdaging. Er zijn bijvoorbeeld zo’n 16 dorpen in de bergen bij Amizmiz onbereikbaar, omdat er niemand kan komen. Alle hulp daar moet nog op gang komen Dat is heel pijnlijk om te zien, want die regio zit in mijn hart. Het is mijn tweede thuis."