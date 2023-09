Zaanse moskee helpt met inzameling voor Marokko: "Positief verrast door alle steun"

Bij de Zaanse moskee Al-Himmah zijn vrijwilligers druk bezig met een inzamelingsactie voor de getroffen mensen in Marokko na de zware aardbevingen. Het is de bedoeling dat er vanavond of morgenochtend twee tot drie vrachtwagens met spullen vertrekken naar het getroffen gebied.

Langzaam druppelen de giften binnen bij moskee Al-Himmah in Zaandam, maar het loopt nog niet storm. Dit is één van de punten waar mensen in Noord-Holland terecht kunnen om spullen te doneren die mensen in het aardbevingsgebied hard kunnen gebruiken.

Gisteravond riep de voorzitter en imam van de moskee Said Amrani zijn achterban via een livestream op om te helpen. "In Osdorp zijn er veel spullen binnengekomen”, vertelt hij. “In Beverwijk hebben ze een halve vrachtwagen vol."

Hele huis beweegt

Een deel van zijn familie woont buiten het zwaarst getroffen gebied. "Ik kom uit Meknès, dat is in het midden van het land. Hier in Zaandam zijn er veel mensen uit het zuiden van Marokko, weinig uit Marrakesh. Ik belde mijn broer de volgende dag. Hij vertelde dat hij thuis zat en opeens het hele huis voelde bewegen. Hij wist niet wat er aan de hand was, aardbevingen zijn ook niet gebruikelijk in Marokko. Gelukkig viel het nog mee in Meknès."

