In één tel is de vrachtauto voor Marokko vol: "Mensen willen iets tastbaars geven"

Er was geen houden aan. Mensen in Haarlem hebben deze dagen een grote behoefte om hulpgoederen te schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Mostapha El Aichi besloot daarop twee vrachtwagens naar het rampgebied te rijden. De één vertrekt vandaag, de andere morgen.

Namens de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) zegt El Aichi dat hij op de hoogte is van het advies van het Rode Kruis om geld te doneren in plaats van hulpgoederen naar Marokko te sturen. "Maar de mensen willen zó graag iets tastbaars geven, dat we dit toch wilden organiseren.''

Tijd om een overdekte plek te regelen om de goederen op te slaan, was er niet meer. Dat dreigde desastreuze gevolgen te hebben toen de lucht boven het Leonardo da Vinciplein in Meerwijk vanmiddag donker begon te worden. Maar gelukkig dreef de bui over. "Er rust een zege op", zei iemand die betrokken was bij de actie.

'Er is ook al veel geld overgemaakt'

Dekens, dekbedden, matrassen, winterjassen, babykleding; het werd in grote partijen aangeleverd. Daardoor vulde de eerste vrachtwagen zich snel. "Ik kan mijn ogen niet geloven'', zei Mostapha El Aichi. "Gisteravond hebben we dit pas bedacht. En moet je nu eens zien. Heel mooi, zeker als je bedenkt dat er ook al heel veel geld is overgemaakt. Dit is extra.''