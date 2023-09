Gestolen schilderijen in Medemblik en vijf andere brutale kunstroven in de provincie

Vijf schilderijen, een barometer en een kroonluchter zijn gisteren gestolen uit het voormalig gemeentehuis van Medemblik. Een opvallende en vooral brutale diefstal, maar zeker niet uniek. Kunstroven komen nog steeds voor, ook in Noord-Holland. NH zet enkele spraakmakende roven op een rij.

ANP/Olaf Kraak

Gestolen werken thuis teruggevonden bij zakenman Criminelen hebben op 24 maart 2002 vijf schilderijen gestolen uit het Frans Hals Museum in Haarlem. Het gaat om de kunstwerken: 'De kwakzalver' en 'De tevreden drinker' van Adriaen van Ostade, 'De muzikanten' van Cornelis Bega, 'Drinkgelag' van Cornelis Dusart en 'De kwakzalver' van Jan Steen. De totale geschatte waarde van deze buit bedraagt drie miljoen euro. Toen het onderzoek naar de diefstal in 2003 vastliep, koos het museum ervoor de verzekerde bedragen te laten uitkeren. Een 'behoorlijk deel' van dat geld is opgegaan aan extra beveiliging van het museum. De gestolen schilderijen zijn zes jaar later teruggevonden bij een inval in het huis van de Bossche zakenman.

Dieven laten zich insluiten in Westfries museum

In de nacht van 9 op 10 januari in 2005 sloeg een groep dieven hun slag in het Westfries Museum in Hoorn. Ze schakelden het beveiligingssysteem uit en liet een van hen zich insluiten in het museum. Na sluitingstijd konden de daders op hun gemak hun slag slaan. 24 schilderijen en zilverwerk werden er gestolen. Het ging om werk van schilders als Jan van Goyen, Jan Linsen en Matthias Withoos. De kunstvoorwerpen maakten deel uit van de tentoonstelling 'Gezichten van Noord-Holland'. In 2016 komen via de Oekraïense veiligheidsdienst vijf schilderijen terug, maar daarna blijft het stil. Ook al is het stil, betekent dat niet dat de hoop is opgegeven. "We moeten onze vinger er weer achter krijgen. Dat we bijvoorbeeld weer een foto krijgen, dan kunnen we gelijk het draaiboek erbij pakken", aldus Ad Geerdink, directeur van het museum. Tekst gaat verder onder de 'lees ook'

Dubbele roof in het Singer Laren museum Beruchte kunstdief Nils M. stal twee jaar geleden het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Van Gogh door 's nachts met een mokerhamer de toegangsdeur van het Larense museum aan diggelen te slaan. Hij snelde vervolgens naar binnen om met het kunstwerk onder zijn arm weer te verdwijnen. Een half jaar later stal M. ook het werk 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Leerdamse museum 't Hofje van Aerden. M. werd weer een half jaar later aangehouden. De twee kunstwerken zijn tot op de dag van vandaag spoorloos. Nils M. is een Fransman van Tunesische afkomst en woont al enkele jaren in Nederland en wordt met meerdere kunstroven in verband gebracht. Voor de roof is hij veroordeeld tot acht jaar cel. Tekst gaat verder onder de 'lees ook'

Mislukte kunstroof in Zaandam Op zondagochtend 15 augustus 2021 moet het gebeuren in het Zaans Museum. 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet lijkt het perfecte schilderij om te roven: het is veel geld waard en met een formaat van ongeveer 18 bij 38 centimeter makkelijk mee te nemen. Er is alleen één probleem: dief Henk B. heeft geen idee waar het schilderij hangt. Eenmaal binnen in het museum vraagt hij de eerste persoon die hij ziet waar de Monet hangt. Als hij het meesterwerk gevonden heeft, wacht hij even. Na enig rukken krijgt hij het schilderij van de muur en sprint naar buiten. Maar ook hier gaat het mis, de vluchtscooter weigert te starten. Henk weet te ontkomen, maar wel zonder het schilderij. Hij wordt later opgepakt en veroordeeld tot vier jaar cel. Het is niet de eerste keer dat Henk B. zich waagde aan een kunstroof. Ongeveer twintig jaar geleden, in 2002 roofde hij twee schilderijen uit het Van Goghmuseum. Daarvoor werden hij en zijn toenmalige handlanger Octave Durham, alias Okkie, veroordeeld tot drie jaar cel. Tekst gaat verder onder de 'lees ook'

Twee doeken gestolen uit het Van Gogh Museum Een ladder, een stuk touw en een ingeslagen ruit. Het leek in 2002 haast kinderlijk eenvoudig om twee peperdure schilderijen te stelen uit het Van Gogh Museum. De twee werken werden gestolen door de Amsterdamse beroepsinbreker Octave Durham en kompaan Henk B.. Het lukte het tweetal om via een matig beveiligd raam op de eerste verdieping van het museum binnen te komen. Ze plaatsten een ladder tegen de gevel, braken met een moker een opening in het raam en wisten binnen enkele minuten te ontsnappen met twee kleinere schilderijen. Het werd een van de meest spraakmakende kunstroven in Nederland. Het duurde veertien jaar voordat de twee gestolen schilderijen boven water kwamen. De doeken werden in Italië opgedoken na een intensief onderzoek.