Kunstdetective over kunstroof Medemblik: "Je kunt beter vijf fietsen jatten"

Kunstdetective Arthur Brand vermoedt dat de vijf schilderijen die afgelopen week uit het voormalige stadhuis van Medemblik werden geroofd, niet de beoogde buit waren. "Aan de andere kant: je neemt niet zomaar vijf schilderijen mee."

V.l.n.r. Koning Radboud, kunstdetective Arthur Brand, Willem van Oranje - Gemeente Medemblik & ANP (Ramon van Flymen)

Toch vermoedt Brand, die al decennia geroofde kunst opspoort, dat de daders weinig tot niets weten van de schilderijen die ze in het pand aan de Dam van de muur hebben getrokken. "Omdat het om portretten van rijke, nette mannen gaat, hebben ze misschien gedacht dat ze wel wat waard zullen zijn. Als ik geen expert was geweest, had ik dat misschien ook gedacht: het hangt niet voor niets in een oud gemeentehuis."

Het gaat om portretten van Willem van Oranje, Maurits van Oranje, graaf Jan van Nassau en van Radboud, koning van de Friezen. Vooral het portret van laatstgenoemde heeft veel historische waarde voor Medemblik, omdat de koning zijn burcht in Medemblik zou hebben gehad. Naar verluidt is het door Floris V gebouwde kasteel in Medemblik op de funderingen van die burcht gebouwd. In de vorige eeuw is besloten het kasteel naar Radboud te vernoemen.

"Als ze advies hadden gewild, had ik ze iets anders aangeraden" Kunsthisoricus Martijn Pieters

Gisteren maakte de Medemblikse wethouder Jeroen Broeders al bekend dat de schilderijen voor Medemblik weliswaar historische waarde hebben, maar in euro's niet bijzonder veel waard zijn. Brand schat de waarde per schilderij op 'enkele duizenden euro's'. "Maar je kunt beter vijf fietsen jatten, want je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt." Hij raadt de dieven aan om ze 'ergens neer te zetten'. "Dan bestaat ook de kans dat de politie de opsporing staakt." 'Klunzenroof' Ook kunsthistoricus Martijn Pieters uit De Goorn verbaast zich over de roof. "Want in Medemblik hangt niet echt iets waardevols. Als ze advies hadden gewild had ik ze iets anders aangeraden", zegt hij gekscherend. "Medemblik staat in Nederland niet in de top-10 [als het gaat om waardevolle kunst, red], Hoorn en Enkhuizen wel. Ik denk dat de inbrekers hebben gedacht: we nemen iets mee en we zien wel. Een beetje een klunzenroof."

Gestolen barometer en kroonluchter uit oud stadhuis Medemblik - Gemeente Medemblik

Behalve de vijf schilderijen werd bij de roof ook een barometer en een kroonluchter (zie foto's hierboven) buitgemaakt. Die zijn net als de schilderijen eigendom van de gemeente. Het pand waaruit de kunst gestolen werd, is dat niet. De eigenaar van het pand ontdekte de inbraak en de diefstal.

