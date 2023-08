Het dak gaat eraf: Zandvoort Update duikt in het oranjegevoel van de Formule 1

Vandaag was het zover. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Alle ogen waren gericht op 'onze' Max Verstappen en, ondanks een regenbuitje hier en daar, kreeg hij weer voor elkaar. Een perfect einde van het Grand Prix weekend voor alle oranje race-fans.

